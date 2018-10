LIVE TMW - Eintracht, Russ ammette: "Giocare queste gare il culmine per molti"

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte

Vigilia di Europa League per l'Eintracht Francoforte, atteso domani dalla sfida contro la Lazio (valevole per il secondo turno del girone H). A prendere la parole in conferenza stampa dalla Commerzbank Arena è il difensore Marco Russ (assieme al tecnico Hutter). Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sul clima attorno alla gara: "Giocano queste partite internazionali raccogliamo soltanto il frutto di quanto di buono fatto nella passata stagione. Un grande evento per noi e per la città. Il culmine tra l'altro per molti giocatori della rosa che ancora non hanno collezionato presenze in Europa".

Sullo stato della rosa: Alcuni di noi hanno già un po' di esperienza. Io assieme ad altri come ad esempio De Guzman o Geraldes contano partite in Europa. Il nostor compito è anche aiutare coloro che in squadra non sono ancora abituati a questi livelli".

Sul tifo: "Mi ricordo bene il nostro splendido tifo in tutte le partite che abbiamo fatto, quando ci si approccia a queste gare si percepisce che tutti hanno voglia. Vale la pena di fare questo sport per giocare queste partite".

Sulla possibilità di indossare la fascia di capitano: "Intanto vediamo se scenderò in campo. Abarham purtroppo non ci sarà: l'esperienza per indossare la sua fascia pernso di averla. Per me sarebbe un onore".

13.51 - Termina la conferenza stampa.