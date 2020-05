live Emergenza Coronavirus, a giugno riparte il calcio in Premier League e in Norvegia

Lo sport ai tempi del Coronavirus. Il calcio italiano lavora per prevedere tutti gli scenari futuri, con l'obiettivo di completare la stagione interrotta dalla pandemia, quando sarà possibile. Tutto, ovviamente, subordinato allo sviluppo dell'emergenza. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

16.40 - Austria, il Ministro Kogler: "La tipico Bundesliga dovrebbe ripartire entro i primi giorni di giugno" - Anche l'Austria si avvia verso la ripresa del calcio giocato. Dopo una settimana di confronti tra il Ministero della Salute, i rappresentanti della tipico Bundesliga e l'Associazione calcistica austriaca (ÖFB), Governo e istituzioni del calcio sembrano aver trovato la quadra. "Credo si potrà tornare a giocare tra fine maggio e i primi giorni di giugno", ha detto nella serata di ieri il vice cancelliere e ministro dello sport Werner Kogler. Annunciata la ripresa degli allenamenti di gruppo a partire da venerdì 15 maggio, ma già mercoledì dovrebbe essere annunciato il programma esatto per la ripresa dei giochi. In Austria il campionato è fermo al 22esimo turno.

16.15 - Norvegia, semaforo verde da parte del Governo: il campionato comincerà il 16 giugno - Il Governo norvegese ha dato il via libera alla ripresa del massimo campionato. Allenamenti già in corso e possibilità di organizzare le sedute fino a un massimo di 20 persone. Il campionato 2020 partirà il 16 giugno. "Siamo molto lieti che al calcio di punta sia stato dato il via libera per ricominciare. Anche se sarà un calcio diverso e senza pubblico, esso comunque porterà molta gioia ed entusiasmo a molte persone", ha detto il presidente della Federcalcio norvegese Terje Svendsen.

15.24 - Premier, il Governo dà il via libera - Via libera del Governo inglese per la ripartenza della Premier League. Dal 1° giugno, il campionato inglese potrà ricominciare, anche se rigorosamente a porte chiuse. Questa mattina Boris Johnson e il suo Governo hanno presentato un piano per la ripartenza della Gran Bretagna dopo il lockdown e hanno dato il via libera alla ripartenza dello sport professionistico, che dovrà seguire i protocolli previsti nel programma di 60 pagine presentato questa mattina per andare di nuovo in scena. Una buona notizia per la Football Association, che sta valutando la ripartenza del campionato il prossimo 12 giugno.

14.31 - SPAL: "In B senza giocare? Faremo ricorso" - Nella sua conferenza stampa di oggi, il presidente della SPAL, Walter Mattioli, ha parlato anche di cosa farebbe il club in caso di retrocessione senza terminare il capionato: "In questi mesi abbiamo fatto centinaia di ore di videoconferenza, ma ci sono diversi scenari usciti sui giornali che in realtà non sono mai stati discussi. Noi dobbiamo farci trovare pronti, logico che brucia se ti dicono che sei penultimo e devi retrocedere senza poter giocare. Faremo tutti i ricorsi possibili. Noi siamo pronti a giocarcela fino in fondo, stiamo bene mentalmente e crediamo di potercela fare. Se ci fossero le condizioni ci stiamo. Ci dispiace solo perché non avremo i nostri tifosi al seguito. Anche io leggo che Gravina vorrebbe che fosse il governo a decidere queste situazioni. Di certo però non c'è nulla".

13.55 - Portogallo, il protocollo - I primi test in Portogallo hanno rivelato otto giocatori contagiati, più due membri dello staff. Casi positivi noti al Benfica (David Tavares), Vitoria Guimaraes (tre casi), Famalicao (cinque casi) e Moreirense.

La FPF intanto ha divulgato le normative sanitarie: i casi positivi non obbligheranno i colleghi alla quarantena. I casi identificati saranno isolati per evitare una catena di trasmissione. Prima della ripresa delle competizioni i calciatori eseguiranno due test, a distanza di 14 giorni. Durante questo periodo gli atleti dovranno mantenere la distanza di sicurezza. Una volta che entrambi i test daranno esito negativo, calciatori, staffe e arbitri saranno abilitati all'allenamento collettivo e alle competizioni ufficiali. Necessario un test a 48 ore dall'inizio delle partite. Incontri nel minor numero possibile di stadi, approvati dal Ministero della Salute. Partite nelle isole solo viaggiando in charter. Niente assembramenti superiori a 10 persone.

13.10 - Parla Lotito - Queste le parole del patron della Lazio, Claudio Lotito ai canali ufficiali della società: "Oggi il club ha delle cose che hanno pochissime altre società. Lo dico perché abbiamo realizzato 3 palestre meravigliose, una per la prima squadra, una per la primavera e una per le giovanili. Abbiamo costruito 3 magazzini con spogliatoi e diverse lavatrici di alto livello. Vi ricordate quando mi prendevano in giro per le sanificazioni? Queste lavatrici sanificheranno e consentiranno di mettere in sicurezza gli indumenti. Abbiamo realizzato 3 centri fisioterapici, 9 spogliatoi di altissimo livello. Gli spogliatoi della primavera sono spogliatoi della stragrande maggioranza dei club di Serie A, anche di quelli blasonati. Stiamo organizzando tutta una struttura nuova e faremo il nuovo studio televisivo per ospitality ecc. La Lazio sarà dotata di radio e studi televisivi. Abbiamo uno studio medico con tutte le specializzazioni, ottica, dermatologia, tutto. Se arriva un giocatore gli facciamo ecografie di ogni tipo. Anche per la prostata. Abbiamo diviso tutte le strutture con le porte di cristallo automatiche, nell'area medica c'è scritto Lazio Lab, e c'è anche una camera operatoria. Abbiamo fatto di tutto per mettere in sicurezza i nostri tesserati".

12.55 - La Bundes riparte sabato - A cinque giorni dalla ripresa della Bundesliga, tutte le squadre hanno cominciato la loro settimana in isolamento obbligatorio. Dopo aver effettuato i test per il COVID-19, i club sono partiti per i ritiri negli alberghi delle loro città o nelle strutture di proprietà. Nel protocollo anche una regola particolare: i giocatori dovranno rifarsi i letti per evitare contatti con il personale dell'albergo.

12.34 - Il nodo da sciogliere - Il calcio italiano studia la ripartenza e il nodo da sciogliere resta lo stesso. Ed è legato alla procedura da seguire qualora emergesse una positività tra i tesserati. Come comportarsi? Isolare il soggetto e sottoporre tutti ai test per poi riprendere in caso di assenza di nuovi contagiati o mettere in quarantena tutto il gruppo? La seconda ipotesi, chiaramente, porterebbe il campionato a rischiare di saltare già dalle prime giornate.

11.59 - Barone: "No alle 5 sostituzioni" - Nella sua intervista a Radio Rai, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato anche della possibile introduzione della cinque sostituzioni: "Sono contro il cambio delle regole di un campionato già iniziato. Siamo tutti nelle stesse condizioni ma non cambierei le cose in corsa. I giocatori non sanno se rigiocheremo o no, leggono i giornali e i media. Vedremo cosa succederà in Lega, siamo trasparenti con i calciatori".

11.00 - Le date della settimana - 11 maggio E' atteso il parere del Comitato Tecnico Sportivo sui protocolli per la ripresa degli allenamenti di squadra. In caso di luce verde, via dal 18 maggio alle sedute di gruppo. Il Ministro Speranza si confronterà con Conte dopo l'eventuale placet del CTS.

12 maggio Consiglio di Lega: sul tavolo ovviamente la ripresa del campionato di Serie A e la tematica dei diritti tv che ha creato una spaccatura tra chi vuole trattare coi broadcaster e chi è per la sottura subito. In programma anche un Consiglio dei Ministri dove si affronterà il tema del calcio italiano, con Speranza e Spadafora che relazioneranno a Conte sulla questione.

13 maggio Assemblea di Lega tra le componenti del calcio italiano, le tematiche centrali resteranno sempre ripresa e diritti.

14 maggio Giunta straordinaria del CONI. Si parlerà della ripartenza degli sport italiani, ovviamente anche del calcio. Ci sarà anche la presenza di Casasco del CTS. Lo stesso giorno, audizione del Ministro Spadafora alla Camera dei Deputati.

Altri appuntamenti Alla fine della settimana l'incontro tra il Primo Ministro Conte e il numero uno della FIGC, Gravina. Le parti discuteranno della questione relativa alla riapertura. Poi, il 18-19 maggio, quando dovrebbero ripartire gli allenamenti di squadra, è previsto anche un Consiglio Federale per ratificare l'eventuale ripartenza del campionato. A seguire l'ultima parola da parte del Presidente del Consiglio che prima di dare il placet, vorrà valutare anche la curva dei contagi in seguito all'allentamento delle misure sul lockdown.

10.16 - Trattativa per i diritti tv - Infuria la polemica tra calcio italiano e broadcaster. Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, Presidenti di Napoli e Lazio, non vogliono fare sconti a SKY e DAZN per il mancato pagamento della terza rata per la ritrasmissione della Serie A. Giuseppe Marotta e Andrea Agnelli, però, sono per la trattativa. Sarà una settimana decisiva per il campionato e per i club.

10.03 - Verso la ripresa: oggi il via libera agli allenamenti - Il comitato tecnico scientifico prende tempo ma è atteso il via libera per il 18 maggio per gli allenamenti di squadra. Si passerà alle sedute di gruppo, tra il 7 e il 14 giugno potrebbe poi scattare la Serie A ma il nodo dei nuovi positivi frena il campionato.

LUNEDÌ 11 MAGGIO