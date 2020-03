live Emergenza Coronavirus - Stop ai campionati? Domani deciderà il Consiglio Federale

Sono giorni estremamente difficili per l'Italia. L'allarme Coronavirus si fa sempre più insistente, i contagi aumentano e anche lo sport è alle prese con decisioni necessari sullo svolgimento delle competizioni e sui calendari in subordine alle decisioni del Governo. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

12.09 - Rischio default per il calcio Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sulla situazione del campionato italiano dopo i recuperi del weekend, in un clima litigioso e di eterna polemica che, ovviamente sommato al peggioramento della crisi sanitaria, dovrebbe portare al blocco del campionato. Già da domani, quando Gravina ha convocato un Consiglio federale straordinario, ma il rischio concreto, per una Serie A con un calendario affogato e allo stremo, è arrivare al default. Per questo Gravina ha già sondato la disponibilità della UEFA ad allungare di una decina di giorni la stagione, magari sacrificando la Coppa Italia. Difficile fare pronostici al momento attuale comunque.

11.45 - PSG-Dortmund a porte chiuse La partita di Champions League fra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse. Lo ha stabilito la Prefettura di Parigi che ha deciso di applicare le misure preventive già annunciate nei giorni scorsi a seguito dell'emergenza Coronavirus. La partita è in programma mercoledì alle ore 21.

11.15 - Il CONI chiede chiarezza sullo svolgimento dei campionati - Importanti parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, in merito alla prosecuzione del campionato: "La Federazione può confermare di andare avanti o meno, ma tutti devono andare nella stessa direzione, tutti gli sport. Io dico che tutti gli sport devono andare verso la stessa direzione, mi pare che il Paese lo stia chiedendo”.

11.05 - La situazione in Serie A. Domani si deciderà sull'eventuale stop del campionato - Ieri sono state recuperate cinque partite della settima giornata del girone di ritorno. Il quadro verrà completato oggi, con Sassuolo-Brescia in programma alle 18.30. Calendarizzate per mercoledì 18 marzo le tre gare che non sono state disputate per l'emergenza Coronavirus, mentre per Inter-Sampdoria - così come per le semifinali di ritorno di Coppa Italia - ancora non c'è una data. Ma adesso la questione è ancora più stringente: andare avanti o meno? L'AIC e il Governo hanno preso una posizione netta a favore dello stop del campionato e domani ci sarà un Consiglio Federale che deciderà sul tema.

11.00 - La situazione in Serie B. Domani si deciderà sull'eventuale stop del campionato - Un chiaro comunicato, quello della Lega B, nella quale proprio ieri è stato ricordato che la categoria "si è sempre attenuta alle prescrizioni contenute dai decreti emessi dalle competenti autorità e dal Governo. Stessa condotta trasparente e lineare ha mantenuto anche in occasione della 28a giornata di campionato", che terminerà questa sera con il monday night tra Chievo Verona e Cosenza. Ma la serie cadetta non si è mai fermata, è stata solo rinviata la gara tra Ascoli e Cremonese della 25^ giornata, per il resto match a porte chiuse nelle zone a rischio (quelle del centro-nord) fin da subito: la giornata che sta per andare in archivio, come le prossime, si disputeranno - fino a quando non saranno prese misure diverse - senza la presenza del pubblico. In attesa che venga poi decisa la data del recupero dell'unico confronto non giocato.

