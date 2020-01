LIVE TMW - Fiorentina, Iachini: "Non siamo stati bellissimi ma contava vincere"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2020

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, parlerà tra poco dal Franchi dopo la prima vittoria della sua gestione contro la SPAL.

18.08 - Inizia la conferenza stampa.

Era più nervoso rispetto a Bologna?

"Siamo qui da dodici giorni e la bacchetta magica non ce l'ho. In due partite abbiamo dimostrato solidità. Non ho la presunzione di poter dire che questa è la mia Fiorentina. I primi venti minuti abbiamo giocato bene, poi abbiamo sbagliato qualche passaggio e abbiamo perso serenità. Io ho vissuto diverse esperienze di questo tipo. I ragazzi sentono questa situazione. Era dal 6 ottobre che non vincevamo in casa. Ci sono delle pressioni che si riversano sulla gamba e sulla mente. Leggi sbagliando qualche giocata e quindi perdi anche quelle piccole certezze che abbiamo assimilato insieme. Noi dovevamo prendere i tre punti in tutti i modi, sia con le buone che con le cattive. La squadra ha rischiato quasi nulla, per il resto la squadra ha dimostrato solidità. Certo dobbiamo migliorare, ma andremo a lavorare proprio per questo. Tre punti per togliere la testa dalla sabbia. Se sono qui è perché c'era qualche difficoltà. Non abbiamo fatto nulla ma abbiamo ampi margini di crescita".

Perché la scelta di Boateng?

"In settimana, rispetto a quella precedente, avevo notato Vlahovic con la gamba più pesante. Preparo sempre due o tre partite. Nella prima dovevo tenermi qualche freccia in più per l'arco. Io, per forzare nel secondo tempo, dovevo tenerlo in panchina. Se lo mettevo nel primo tempo avrebbe potuto spegnersi. La scelta iniziale era partire con Boateng per poi sfruttare la seconda gara con Dusan fresco e pronto a dare maggiore spinta nei confronti degli avversari. Strategicamente le cose sono andate come volevamo, anche se Boateng ha preso un colpo nel finale del primo tempo. Non siamo stati bellissimi ma abbiamo fatto tre punti fondamentali".

Qual è l'elemento che le piace di più della squadra?

"Quando subentri devi sempre ritrovare solidità. Noi abbiamo iniziato a mettere dentro ferro per tornare tosti e tenaci, poi andremo a migliorare in fase offensiva. E' chiaro che la fase offensiva è più lungo come lavoro. Si deve gestire diversamente la linea di possesso e cercare anche sotto pressione a offendere nel modo giusto. Non abbiamo lasciato spazio in campo aperto. Dobbiamo ritrovare le certezze e la fiducia nei nostri mezzi".

Che autonomia ha Cutrone?

"Domani faremo dei test per capire quanta benzina ha nelle gambe dopo due mesi di quasi inattività. Vedremo cosa gli manca per raggiungere il top della condizione. Il ragazzo è stato subito disponibile ed è entrato col piglio giusto. Su questo lavoriamo".

Come vede Sottil? Potrà essere utile al suo gioco?

"Parto da Chiesa che sta dando tantissimo e lo ringrazio perché sta lavorando molto per tornare in forma. E' normale che deve recuperare lavoro fisico. Stiamo lavorando per ritrovare il massimo della forma. Andando avanti col tempo, sia lui che Sottil ci potranno dare una mano sulla fascia. Oggi dobbiamo accorciare il campo a Chiesa e quindi lo metto in attacco. In Sottil abbiamo fiducia. Oggi mi sembrava eccessivo mandarlo in campo perché avremmo prestato il fianco agli altri. Più avanti potremo "aprire il maglioncino", adesso servono solo punti".

Che emozione è tornare a vincere al Franchi?

"Aver vinto la mia prima partita al Franchi è speciale perché non è mai facile vincere contro nessuno. La SPAL aveva vinto contro il Torino un paio di settimane fa, in precedenza anche contro la Lazio. Si esprimono bene fuori casa e meno a Ferrara. La dedica è ai nostri tifosi e ai giocatori che devono trovare fiducia. Mi auguro che possa essere una spinta per il futuro e per crescere insieme".

Come ha trovato la squadra atleticamente parlando?

"Dobbiamo lavorare e mettere ferro. Questa poteva essere una settimana per crescere ma abbiamo tante partite da fare. Cresceremo ancora".

Queste due settimane cosa le hanno detto in chiave mercato?

"Io mi sono concentrato sul campo. Abbiamo affrontato due partite difficili per diversi motivi. Abbiamo fatto quattro punti che potevano essere sei senza rubare niente a nessuno. Ci sono margini di crescita ma con la società stiamo lavorando per inserire elementi che rendano la squadra più omogenea e competitiva. Per salvarsi basta questa rosa? Vedo la condizione della squadra e dobbiamo riorganizzarci ricreando una mentalità giusta. Io voglio fare più punti di 40 per salvarmi. Con questi ragazzi e con i nuovi innesti, io voglio guardare più avanti rispetto alla salvezza. E' questo il mio pensiero. Certo che dovremo lavorare sul mercato, è importante".

18.25 - Termina qui la conferenza stampa.