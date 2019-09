LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Ribery prestazione straordinaria"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, dopo la sfida contro il Milan a San Siro, parlerà a breve in conferenza stampa. Segui le parole e l'analisi del match del tecnico viola con il live testuale di TMW.

23.15 - Inizia la conferenza di Montella.

Che gara è stata? "E' cambiato tutto rispetto alla partita di maggio. Quello era un ciclo finito, ora ne è iniziato uno nuovo. C'è un altro entusiasmo, altre situazioni e altre calciatori. Non pensavamo che arrivassero così presto queste soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni".

Ribery? "Ha fatto una prestazione straordinaria, era qualcosa di strepitoso ancora più di adesso 5 anni fa. Va un po' gestito, lui vorrebbe senza giocare, però sta andando al di là di ogni più rosea aspettativa. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita. Non dobbiamo pensare di essere già in Champions, perchè a Firenze si va da un estremo all'altro. Chiedo anche a voi di non essere troppo positivi, per favore".

Che momento vive la Fiorentina? "Ora dobbiamo stare calmi a Firenze, bisogna mantenere l'equilibrio e non siate troppo buoni ora"

Consiglio a Giampaolo? "Sono situazioni di calcio che capitano a tutti, Giampaolo sa che deve andare avanti con le sue idee e stare sereno. Non puoi andare da una parte all'altra con le idee. Marco è più bravo di me".

Ribery fa bene alla serie A? "Fa bene anche al marketing".

Castrovilli? "Gli ho chiesto di segnare e l'ha fatto, deve stare calmo e tranquillo. E' stato meno dinamico del solito ma ha giocato comunque una grande gara".

Dove può arrivare la Fiorentina? "Non lo so, i giocatori impari a conoscerli col tempo. Tanti erano all'esordio in serie A, abbiamo molti giovani e hanno un grande futuro, dipende da loro e come crescono".

Partita perfetta? "Quando prepari una partita prevedi un po' tutto, ero fiducioso ma non puoi saperlo. Un po di cinismo in più è necessario in questo stadio, ma tutto sommato è stata una bella vittoria".

Entusiasmo? "Chiedo pazienza ed equilibrio, c'è unione in società, chiedo equilibrio e tranquillità rispetto a prima"

23.20 - Termina qui la conferenza di Montella