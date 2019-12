LIVE TMW - Genk, Samatta: "Voglio segnare per la squadra, bella sfida al Napoli"

Belgi ormai senza ambizioni di classifica in vista della sfida di domani al San Paolo

Mbwana Samatta, punta del Genk, parla in conferenza stampa dallo stadio San Paolo alla vigilia della sfida al Napoli. A breve le sue parole su Tuttomercatoweb.

Che si prova a segnare in Champions e che differenze c’è con i gol in campionato?



“Segnare è sempre fantastico, farlo in Champions lo è sempre. Però io voglio che la squadra vinca, penso a quello”.

Sei in uno stadio dove ha giocato Maradona, è speciale per te?



“Si che lo è. È bello essere qui, per tutti noi. Parliamo di Maradona, uno dei più grandi giocatori di sempre”.

Chi ammiri di più tra i calciatori del Napoli?



“Koulibaly è un ex giocatore del Genk, i tifosi parlano ancora bene di lui. Sarà bello giocare contro di lui…