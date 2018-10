LIVE TMW - Genoa, Juric: "Non ci aspettavamo il 352 del Milan, dispiace"

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Inter, idea scambio Gabigol-Lincoln. L'agente: "Buona opzione per tutti"

Lazio, offerta dalla Svezia per Ravel Morrison

Cairo: "Con una VAR equa, il Torino sarebbe già in zona Champions"

Milan-Genoa 1-1, deviazione decisiva: è autogol di Romagnoli per la Lega

Milan-Genoa 2-1. Agguantata la zona Champions in modo insperato

Le pagelle del Milan - Romagnoli decisivo, altro flop per Bakayoko

Milan, Gattuso: "Gara ben giocata anche se potevamo far meglio"

Juventus, idea Mata a parametro zero. C'è anche l'opzione Valencia

Genoa, Kouamé: "Peccato per il risultato ma sono felice per quanto fatto"

Milan, Gattuso: "Biglia fuori per un po'. Stasera gran partita di Bakayoko"

Pres. Frosinone: "Il Palermo non è salito per arroganza e presunzione"

Per un Piatek che cala c'è un Kouamé che incanta. Il Genoa ha il suo nuovo Asprilla

Sulla gara: "L'abbiamo preparata bene ma all'inizio non ho visto quello che mi aspettavo, alla fine ci voleva più qualità. Radu alla fine ha avuto un incidente e abbiamo perso, poteva prenderla tranquillamente, ma i ragazzi giocano e faranno sicuramente bene. Se mettono l'anima bisogna sostenerli".

Sul 352 del Milan: "Non ci aspettavamo questo modulo, di solito il Milan giocava col 442 o 433, ci abbiamo messo tempo per adattarci"

Sulla gara a due facce del Milan: "All'inizio siamo stati timorosi, non siamo stati bravi a livello tattico. Poi alla fine del match serve più sostegno fisico"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy