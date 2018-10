LIVE TMW - Golden Foot, vince Cavani! Leonardo scherza: "Ha accento milanese"

Fonte: Dagli inviati a Montecarlo, Marco Frattino e Lorenzo Marucci

Amici di Tuttomercatoweb.com, la nostra redazine vi dà il benvenuto alla diretta dell'evento Golden Foot 2018, in programma questa sera a Montecarlo, che premierà il calciatore votato dai fan sul sito ufficiale della competizione giunta alla sedicesima edizione. Presenti Didier Deschamps, Marcello Lippi, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo tra le leggende. C'è attesa per il vincitore, che dovrebbe essere uno tra Edinson Cavani, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo.

21.10 - Iniziata la cerimonia, osservato un minuto di silenzio per ricordare il presidente del Leicester scomparso negli ultimi giorni.

21.20 - Parla Caliendo: "Pirlo avrebbe potuto giocare fino a 50 anni, ha smesso perché non se la sentiva più di allenarsi ma tra qualche mese ci ripenserà. Seedorf è un campione, spero che un giorno possa vincere il Mondiale da ct. Deschamps? È un uomo straordinario, un amico di tutti. Leonardo è un'ottima persona e un ottimo dirigente".

21.30 - È in corso la cena per gli invitati. La cerimonia riprenderà tra qualche minuto.

21.35 - Arrivato Edinson Cavani! È lui il vincitore del Golden Foot 2018!

22.00 - In corso uno spettacolo musicale, seguirà poi uno spettacolo di illusionismo.

22.20 - Premiato Deschamps, che ha detto: "Sono felice del premio. Mondiale? È stato un grande cammino, bello e avvincente. Obiettivo futuro? Ora la Nations League, poi le qualificazioni a Euro 2020".

22.25 - Pirlo ritira il premio. "È bello per me essere qui, è un grande riconoscimento alla mia carriera", ha detto.

22.30 - È il turno di Leonardo, dirigente del Milan. "La vittoria del Mondiale? C'erano Romario e Bebeto, vincerlo nel '94 fu un po' più facile. L'avventura al Milan? Va bene, non è semplice ma sono felice. Gattuso? Non è semplice fare l'allenatore, ma ce la farà. Il mio futuro? Vedremo. Cavani ha l'accento napoletano? No, milanese (ride, ndr)".

22.35 - Arriva anche il premio per Seedorf. "Per me è sempre un piacere essere qui, è una riconoscenza importante. Dà anche energia per fare altro dopo la carriera di calciatore", ha detto.

22.40 - È il turno del premio a Marcello Lippi. Queste le sue parole: "L'ultima Champions della Juve? Spero che questo sia l'anno buono. Questa squadra ha raggiunto una grande qualità e un grande livello, può giocarsela con le solite 4-5. Ronaldo in Italia? Fino a qualche anno fa non ci pensavo, nemmeno a inizio estate. Poi è successo qualcosa a Madrid che l'ha spinto a Torino. È bello per il calcio italiano, vuol dire che i campioni ci considerano ancora grandi. Futuro? Il mio contratto in Cina scade il 31 gennaio".

22.50 - Premio per Cavani, che dice dal palco: "Futuro al Napoli? In questi anni di carriera, ho capito che si parla tanto. Mi fa tanto piacere essere qui, mi emoziono tra così tante leggende. Sono davvero orgoglioso di essere qui, il mercato lo lasciamo da parte. I rumors? Fanno piacere, ma il mercato è così. Difficoltà in Champions? Succede quando hai nel girone Liverpool e Napoli. Andremo a Napoli per giocarcela, come loro. L'accoglienza a Napoli? Spero in modo positivo, rivedrò tanti amici. Sarà bello tornare a giocare lì. Mbappé? È più veloce di Bolt. Neymar vuole andare via? Non so (ride, ndr)".

23.00 - Si avvia verso la conclusione la cerimonia di premiazione.

23.05 - Dopo aver ritirato il premio, Cavani ha lasciato l'hotel Fairmont di Montecarlo senza rilasciare altre dichiarazioni.