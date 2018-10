LIVE TMW - Golden Foot, vince Cavani! Matador presente a Montecarlo

Leonardo, presente al Golden Foot di Montecarlo, ai giornalisti presenti: Ci sono giocatori di questo Milan pronti a diventare leggende? "L'idea è quella. Questo è un momento meno vittorioso della storia del Milan ma in 120 anni di storia il Milan è stato più su che giù, quindi...

Real Madrid, in corso il primo allenamento della gestione Santiago Solari

Tottenham, rinnovo fino al giugno 2024 per Dele Alli

Real Madrid, spogliatoio e contratto frenano l'arrivo di Conte in estate

Real Madrid, out Varane e M.Diaz: per entrambi problema muscolare

Dele Alli: "Sto benissimo al Tottenham, eccitato per quel che verrà"

Dramma Leicester, l'ex Mahrez: "Srivaddhanaprabha come un padre"

Real Madrid-Martinez, la Federazione belga non si opporrebbe alla firma

Barça, Valverde: "In Copa coi canterani. Il Real Madrid non è morto"

La Federazione belga al Real: "Per Martinez serve prima accordo con noi"

Michael Laudrup dice no al Real. L'agente: "Non è il momento giusto"

Chelsea, multa di 6000£ a Ianni per l'esultanza contro Mourinho

Real Madrid, un difensore per gennaio: obiettivi Bartra e Pavard

21.30 - È in corso la cena per gli invitati. La cerimonia riprenderà tra qualche minuto.

21.20 - Parla Caliendo: "Pirlo avrebbe potuto giocare fino a 50 anni, ha smesso perché non se la sentiva più di allenarsi ma tra qualche mese ci ripenserà. Seedorf è un campione, spero che un giorno possa vincere il Mondiale da ct. Deschamps? È un uomo straordinario, un amico di tutti. Leonardo è un'ottima persona e un ottimo dirigente".

21.10 - Iniziata la cerimonia, osservato un minuto di silenzio per ricordare il presidente del Leicester scomparso negli ultimi giorni.

Amici di Tuttomercatoweb.com , la nostra redazine vi dà il benvenuto alla diretta dell'evento Golden Foot 2018, in programma questa sera a Montecarlo, che premierà il calciatore votato dai fan sul sito ufficiale della competizione giunta alla sedicesima edizione. Presenti Didier Deschamps, Marcello Lippi, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo tra le leggende. C'è attesa per il vincitore, che dovrebbe essere uno tra Edinson Cavani, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo.

