LIVE TMW - Gravina: "Abbiamo un ruolo chiave nel sistema-Paese"

Fonte: Dall'inviato a Palazzo Madama

11.20 - La nona edizione di ‘ReportCalcio’, lo studio della FIGC realizzato in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers), viene presentata alle ore 11.30 di martedì 9 luglio presso la Sala Koch del Senato della Repubblica (Palazzo Madama), con ingresso in Piazza San Luigi de’ Francesi n°9 a Roma.

Prenderanno parte alla presentazione il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, Niccolò Donna (Centro Studi FIGC) e Andrea Samaja (Partner PwC).

11.35 - Comincia con un video messaggio di Enrico Letta, segretario generale di AREL che oggi non è potuto essere presente. Poi un video che mostra i dati in crescita del calcio italiano (la stagione presa in esame è quella 17-18)

11.50 - Apre la conferenza stampa Niccolò Donna del Centro Studi Figc: "Il 20% dei giovani ragazzi italiani sono registrati presso la nostra Federazione. Il calcio italiano incide nel 12% del pil generato dal football business. Da qui la necessità della Federcalcio di impostare un percorso basato sulla trasparenza e dunque il Report Calcio. Inoltre l'Uefa ha scelto noi per testare un nuovo modello per calcolare l'impatto socioeconomico del calcio ".

12.05 - Ora è il turno di Andrea Samaja, partner PwC. Queste le sue parole: "Mi piace sottolineare come stia crescendo l'affluenza negli stadi. Continuiamo a chiamarli così, ma devono diventare dei centri di intrattenimento dove il calcio è l'asset principale, ma nei quali è possibile convogliare a loro interno anche fans tutto l'anno. "

12.13 - Prende parola Gabriele Gravina, presidente Figc: "E' stato un lavoro impegnativo e importante, ma ormai è una piacevole tradizione che permette di conoscere tutti i dati del calcio italiano. Il calcio italiano gioca un ruolo fondamentale nel sistema-paese. Abbiamo delle eccellenze a partire dalla formazione degli allenatori a quella degli arbitri dove disponiamo di 37 direttori di gara internazionali (secondi solo alla Spagna). Il nostro è un trend in crescita e lo dimostra anche il calcio femminile nonostante un numero ancora basso di tesserate. Dopo il Mondiale in Francia sono certo che ci sarà un ulteriore avvicinamento a questo mondo. Voglio sottolineare anche la crescita nel ranking mondiale delle nostre U19 e U17. Il percorso futuro lo vogliamo tracciare seguendo una logica che dia certezza nel diritto, ma anche una crescita del movimento legata ai grandi eventi. In vista dell'Europeo 2020 la Figc ha dimostrato di generare interesse nei confronti di queste competizioni così importanti. Il calcio italiano sotto il profilo della crescita economica ha avuto un incremento dell'11,5%".

12.30 - Tocca a Giancarlo Giorgetti: "A me interessa l'impatto socioeconomico del calcio sul Paese. C'è una dimensione sportiva e una dimensione sociale che il Governo non deve dimenticare. Lo sport è correlato all'entrate tributarie del sistema sportivo. Il calcio genera il 70% di quelle entrate che poi andranno a beneficio anche di tutte le altre discipline. Se una disciplina che non sia il calcio lo critica, dovrebbe capire che facendo il tifo per il calcio avrebbe un ritorno economico. Certo il sistema calcio non è tutto luci e gli stadi ne sono una dimostrazione. Ma cosa si può fare nel pubblico? Noi possiamo attrarre grandi eventi e mettere dei fondi in più, ma molto passa anche dalle società professionistiche. Poi bisogna parlare del calcio professionistico e delle difficoltà che sta vivendo soprattutto in Serie B e C. Ci deve essere un sistema che permetta di sostenere il professionismo che genera costi. Ora dobbiamo confrontarci con un mondo globale e quando parliamo del prodotto calcio italiano andiamo in competizione con altri mondi come quello inglese, spagnolo, francese e tedesco. "

12.45 - Termina la presentazione