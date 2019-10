LIVE TMW - Gravina: "Calcio femminile su TIMVISION". Esordio in Supercoppa

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dall'inviato in Figc

Ore 11.00 - Presso la sede della FIGC (Sala del Consiglio Federale) si terrà la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Federazione Gioco Calcio e TIMVISION inerente la promozione delle attività della Divisione Calcio Femminile e quelle relative alla trasmissione su TIMVISION di contenuti della Federazione. Interverranno: Gabriele Gravina, Presidente FIGC, Luigi Gubitosi, amministratore delegato TIM, Marco Brunelli, Segretario Generale FIGC, Andrea Fabiano, amministratore delegato TIMVISION. Di seguito il live testuale a cura di TMW:

11.07 - Apre Gravina: "Grazie per aver voluto condividere con noi un altro momento di sviluppo del calcio italiano. Quando sono stato eletto ho ripreso a contattare tutti i nostri partner storici. Ringrazio Tim per aver continuato ad appoggiare la nostra Nazionale. Grazie al valido contributo e a un rapporto incentrato nel principio della collaborazione abbiamo incontrato due interlocutori straordinari. Abbiamo avviato un tavolo di confronto costante. Questo ci ha portato a un'iniziativa straordinaria. Oggi lanciamo per la prima volta grazie a TIMVISION una piattaforma tecnologica che ci consentirà di poter seguire tutte le partite del calcio femminile e di vivere le partite delle nostre Legends. Sarà possibile partecipare a tutte le iniziative della Figc tramite questa piattaforma. Nasce un nuovo modo di far vivere lo sport e tutto questo ci permetterà di dare a tutti i nostri tesserati di poter accedere gratuitamente a questa piattaforma".

Parla Luigi Gubitosi, AD di Tim: "Mi piace che quando si parli di Tim si parli della Nazionale delle telecomunicazioni. Da sempre abbiamo un rapporto forte con l'Italia e il suo calcio. Su TIMVISION vogliamo far passare tanto sport. Credo che gli italiani abbiano un rapporto strettissimo con la Nazionale e ci fa piacere aiutare per quanto possiamo. Il racconto continuo è quello che alimenta la passione e deve essere così anche nel calcio femminile. Non siamo ancora al punto in cui l'Italia Femminile batterà quella maschile, ma deve essere uno spunto interessante. Il movimento femminile crescerà molto".

L'offerta Tim Visione per il calcio femminile prevederà cinque gare in diretta, una partita in differita più tutti gli highligths delle gare di campionato. Saranno trasmesse in diretta che le partite finali della Coppa Italia femminile. Si partirà con la partita di Supercoppa Woman tra Juventus e Fiorentina.

Prende parola poi il Presidente divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani: "Sarà la prima partita dove il title sponsor sarà sulle nostre maglie. Siamo orgogliosi di questo passo in avanti". Inevitabile una battuta della coach delle azzurre Milena Bartolini: "Sono molto felice di quest'unione perché lo sappiamo la nostra criticità nel nostro movimento è la poca visibilità. L'exploit al mondiale ha dato una mano, ma un partner così è fondamentale per far conoscere la qualità del calcio femminile. L'obiettivo è avvicinare le top mondiali come gli Stati Uniti".

11.27 - Termina la conferenza stampa