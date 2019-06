LIVE TMW - Italia U21, Barella: "Con il Belgio dobbiamo essere più uomini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il day after del ko con la Polonia che complica e non poco il cammino della nostra Under 21 verso la semifinale. Tra poco nella sala stampa del centro Isokinetic a Bologna si presenterà il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella.

17:34 inizia la conferenza stampa di Barella

Cosa vi siete detti ieri sera?

"Che domani dobbiamo vincere. Non siamo più padroni del nostro destino, siamo dispiaciuti ma conncentrati allo stesso tempo. Con il Belgio dovremo essere più uomini. giocare con più attributi. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo"

Come mai avete insistito con i cross nel secondo tempo?

"Nel primo abbiamo giocato un bellissimo calcio, abbiamo avuto occasioni senza essere cinici. Poi loro si sono abbassati tutti facendo quasi una linea a 8; l'unico spazio che ci lasciavano erano sulle fasce e quindi eravamo obbligati ad andare lì".

Come giudichi il tuo Europeo?

"Posso fare meglio, sicuramente. Come tutti, del resto"

Come scendi in campo sapendo che ci sono tanti calcoli da dover fare?

"Innanzitutto dobbiamo pensare a vincere e basta. Poi punteremo l'orecchio sull'altra partita però sono sicuro che la Spagna farà il suo. Possiamo anche passare come secondi ma se non vinciamo con il Belgio sarà tutto inutile".

Il ct ti ha rimproverato per il fallo da cui è nato il gol?

"La sensazione sul campo è che l'avversario si sia buttato su di me: secondo me non è fallo. In due partite non ho preso ammonizioni".

Di Biagio vi ha dato indicazioni diverse su come attaccare nella ripresa?

"La partita l'abbiamo preparato cercando di giocare tra le linee e mandando i nostri elementi più talentuosi nell'1 contro 1. Ieri abbiamo sicuramente sbagliato molti cross: potevamo sfruttare meglio Cutrone e Kean però i difensori polacchi ci hanno portato a giocare in questa maniera".

Due anni eravamo in una situazione simile.

"Alcuni di noi l'hanno vissuta e non volevano tornare in quella situazione. Ora, ripeto, non possiamo fare altro che vincere".

Un pensiero su Tonali?

"Sandro è un gran giocatore, non serviva la partita di ieri per capirlo. Nel nostro centrocampo chiunque giochi fa bene, ci conosciamo da tempo e ci aiutiamo".

Ogni giorno sei sui giornali: che sensazioni hai?

"È un'occasione troppo importante per leggere i giornali o le pagelle. Il prezzo non lo faccio io, lo fanno le società. Non penso al mercato".

Giocare palla a terra e più vicini è una carta da usare?

"Verso la fine ci siamo messi in campo per giocare così, purtroppo non siamo riusciti ad essere brillanti. Abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo sfruttate, potevamo fare meglio e ci dispiace per questo"

17:47 termina la conferenza stampa di Barella.