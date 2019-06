LIVE TMW - Italia U21, Locatelli: "Vogliamo vincere l'Europeo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconda giornata di lavoro a Casteldebole per l'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio in vista dell'esordio europeo (domenica 16 alle 21 al Dall'Ara). Tra poco, prima dell'allenamento pomeridiano, in conferenza stampa si presenterà il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. Segui la diretta su tuttomercatoweb.com.

16.55 Inizia la conferenza stampa di Manuel Locatelli

Come stai vivendo la vigilia?

"Vogliamo la ciliegina sulla torta del lavoro di questi due anni. Giocare in casa dev'essere un vantaggio perché sarà emozionante"

Quanto ha contato questo anno al Sassuolo?

"È stato molto importante, ho trovato fiducia e continuità. Anche per questo arrivo consapevole delle mie qualità. Ho fatto questa scelta perché il club ha dimostrato di voler puntare su di me. Al Milan non ci penso più".

Quel gran gol alla Juve lo porti ancora nel cuore?

"È stata l'emozione più grande della mia vita. Ho raggiunto la maturità anche grazie a quell'episodio ma ora voglio andare oltre".

Si parla molto del Risorgimento Azzurro. Come lo vivi questo momento?

"È una cosa bellissima, stiamo scrivendo pagine bellissime ma non abbiamo ancora fatto nulla"

Che ne pensi delle ambizioni europee di Squinzi?

"Che vo

Come vivi la concorrenza interna a centrocampo?

"Credo che quando arrivi a giocare in Nazionale la concorrenza è normale. È una cosa positiva per come la vedo io, la cosa più importante resta il gruppo".

Che differenza hai trovato tra questo gruppo e quello precedente?

"Ho conosciuto ragazzi più grandi e più pronti, che mi hanno fatto sentire uno di loro. In questo gruppo mi sento più protagonista. E poi qui c'è Cutrone che è un amico fraterno: quando sono andato via dal Milan ho cenato con lui e Calabria e non nego che mi sono commosso. Peccato che Davide non possa esserci perché si meritava di essere qui"