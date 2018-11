LIVE TMW - Juve, Allegri: "Turnover programmato di Bonucci. Grande vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina qui la conferenza di Allegri.

Su Higuain nervoso: "Non è solito essere nervoso, stasera per lui non era facile giocare. Ma fino al rigore sbagliato non aveva giocato male".

Sul rigore di Higuain: "Ho sperato che il portiere parasse e stasera l'ha dimostrato".

Su Higuain: "Non so se è stato espulso per fallo o per reazione. Benatia ha fatto una bella partita e ha dimostrato di essere da Juve".

Sulla preparazione alla gara: "Il Milan davanti ha tanti giocatori tecnici, tira tanto in porta. La squadra è stata brava a limitare i tiri dei rossoneri. Era importante vincere senza subire gol".

Sul match: "La squadra ha concesso solo una punizione. Col Manchester abbiamo regalato due punizioni, dobbiamo limitare queste situazioni. Come in occasione del rigore".

Sulla gara: "Era in programma il turnover di Bonucci, aveva fatto tante partite. Benatia l'ha sostituito bene, ma sono stati tutti bravi. Hanno aggredito subito la gara e si sono tolte le scorie della sconfitta contro il Manchester. Stasera hanno fatto la partita con la cattiveria giusta. Bisogna tirare di più da fuori".

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla in conferenza stampa dopo la partita contro il Milan. Segui su Tmw il live delle sue dichiarazioni.