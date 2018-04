LIVE TMW - Chiellini: "Serenità e rispetto. Abbiamo chance di battere il Real"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Al fianco di Max Allegri in sala stampa c'è Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero, dall'Allianz Stadium, presenta la sfida di domani sera contro il Real Madrid. Segui su TMW le dichiarazioni in presa diretta.

Sulla vendetta contro il Real: "Non parlerei di vendetta, se uno vuol arrivare in fondo alla Champions devi affrontare queste squadre. Per fortuna oltre a Cardiff abbiamo anche tanti ottimi ricordi, in più giocare con i migliori da sempre grandi stimoli e domani giocheremo contro una delle due migliori al mondo".

Sul Milan: "Era un ostacolo importante in campionato. Ma la gara col Real è distante dal campionato. Le energie per giocare una gara del genere si trovano sempre. Ci sarà una grande atmosfera, tutti i calciatori sognano di giocarle. Il mister avrà l'imbarazzo della scelta".

Sulla Juve che non si vede favorita: "Tutti noi abbiamo rispetto del Real e dei giocatori del Real. Questo non significa che non possiamo batterli. Dico che Sergio Ramos è uno dei migliori al mondo non lo scopro io, così come non scopro che Ronaldo è uno dei migliori al mondo. Qualche volta siamo riusciti a batterli, speriamo di riuscirci ancora dopo queste due partite. Giocheremo con serenità e voglia di arrivare a questo risultato".

Su Ronaldo: "Sono tante le squadre che hanno subito gol da lui... Cercheremo di contenerlo, anche se il Real non è solo Ronaldo. Lui però riesce ad esaltarsi in queste sfide, solo con un lavoro collettivo si può concedere poco a una squadra come il Real. Ovviamente servirà anche fortuna, il passaggio di un turno di Champions si gioca sui dettagli e la differenza fra vincere e perdere è molto sottile".

Sulla gara: "Dovremo giocarla sugli episodi, avere voglia di vincere. Se giocheremo un'ottima partita avremo ottime chance di passare il turno. Servirà entusiasmo da parte nostra e dei tifosi, ma con equilibrio. Il Real è una squadra che a volte sembra stia dormendo, ti fa credere di essere padrone della gara e poi ti punisce all'improvviso".