LIVE TMW - Lazio, Cataldi: "Siamo forti e lo sappiamo. Ringrazio Inzaghi"

© foto di Federico Gaetano

Al fianco del tecnico Simone Inzaghi, per presentare la sfida di Europa League contro l'Eintracht, ci sarà il centrocampista Danilo Cataldi.

Sul nervosismo trasmesso dalla squadra: "E' normale che quando non trovi i risultati che speri esca fuori un po' di nervosismo, sono cose di campo. Sabato abbiamo dominato la partita, con oltre 20 tiri in porta. E' normale che se non trovi il gol ti innervosisci. Ma io ho visto una squadra forte che sa cosa deve fare. C'è solo da limare qualche errore come quello che ci ha fatto perdere due punti contro la Samp".

Sulla sua posizione: "Io cerco sempre di dare il meglio, sia in allenamento che in partita. Il mister mi ha dato delle possibilità e io lo ringrazio. Al di là delle cose personali la squadra deve ripartire per dare un segnale importante".

Sul gruppo: "Non dobbiamo ripartire, siamo coesi da inizio anno. C'è solo da limare gli errori e mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti. Inoltre non dobbiamo più sbagliare l'approccio alla gara come successo col Chievo. Ma siamo consapevoli di essere una squadra forte".

Sulla sua crescita: "Umanamente sono cresciuto tanto. Per quanto riguarda il ruolo, col passare delle settimane mi trovo sempre meglio e sto cercando di imparare da Leiva e Badelj. Io cerco di impegnarmi a prescindere dal ruolo, per me non c'è grande differenza".