LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Domani inizia la parte più delicata della stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di campionato in casa Lazio, attesa dalla sfida di campionato contro il Benevento. A parlare in conferenza stampa è il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb:

Sulle condizioni della squadra: "Ci siamo allenati bene, ieri ho ritrovato i giocatori delle Nazionali. Qualcuno che è rimasto con noi ha recuperato, altri no. Siamo fiduciosi, da domani si entra nella parte più delicata della stagione. Alle prestazioni dovranno seguire i risultati".

Sugli indisponibili: "Wallace, Lukaku e Radu non ci saranno. Vedremo come starà Lulic, dopo l'ultimo allenamento di oggi deciderò se convocarlo. Tutti gli altri giocatori sono ok".

Sugli avversari: "Domani affrontiamo un Benevento che nelle ultime partite ha giocato bene. Una squadra che non ha nulla da perdere, verrà con la testa libera all'Olimico. Servirà concentrazione e metterò in campo la formazione migliore per battere l'avversario".

Sull'ipotesi di utilizzare Felipe Anderson esterno del 3-5-1-1: "Non è stato convocato dalla propria Nazionale e quindi è rimasto con noi, si è allenato con noi. Fisicamente è in un momento positivo, domani giocherà dall'inizio e giocherà in attacco".

Sugli ultimi risultati: "In primis è colpa nostra, dovevamo vincere certe partite. Non bisogna cercare alibi, pensiamo solo a noi stessi. Il passato è passato, pensiamo a quello che sarà".

Sui due Nazionali azzurri Parolo e Immobile: "Ieri si sono allenati bene, hanno giocato entrambe le partite, li ho trovati positivi e vogliosi di darci una mano. Si sono allenati al meglio.

Sulle condizioni di Milinkovic-Savic e altri: "Radu domani non sarà convocato, ma giovedì può rientrare. Caceres è un grandissimo professionista, ha avuto un risentimento con il Milan, è recuperato ma non riesce a dare il 100%. Penso che dall'inizio sia prematuro vederlo, sarà tra i convocati ma non dovrebbe giocare dal 1'. Stesso discorso per Milinkovic, ha avuto un problemino a Cagliari, forse sarebbe stato meglio non utilizzarlo. Vuole essere sempre della partita, vedrò l'allenamento di oggi e poi deciderò se farlo partire dalla panchina e poi utilizzarlo a gara in corso".