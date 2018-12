LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Potrei cambiare modulo. Leiva da valutare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì, la Lazio è chiamata alla pronta risposta in casa contro il Cagliari. Fra pochi minuti il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi prenderà la parola dalla sala stampa di Formello per presentare la gara delle 12.30 contro gli uomini di Maran. Segui la diretta testuale su TMW.

Sui possibili cambi di formazione: "Gli ultimi giorni abbiamo provato un assetto preciso, ma non sarà un esperimento visto che lo abbiamo provato spesso a gara in corso nelle gare precedenti. Oggi proveremo anche un altro modo di giocare però. Al di là dei moduli contano le motivazioni e come si interpretano le partite. Nelle ultime gare abbiamo raccolto solo 1 punto e questo non mi fa stare sereno, ma le prestazioni ci sono state. Ora dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte".

Sui 20 gol in meno rispetto allo scorso anno: "Vedremo nelle prossime ore come cercare di migliorare la questione. Che segniamo meno è un dato di fatto, così come il quinto posto in classifica. Avrei voluto qualche punto in più, ma oggi il campo dice questo. Noi abbiamo bisogno di muovere la classifica, ma il Cagliari verrà qua per giocarsela perché è una buona squadra".

Sulla chiusura del mercato posticipata: "Sono cose che vengono decise da altri. Io ho sempre detto che avrei preferito chiuderlo prima. Noi siamo una buona rosa che sta cercando di fare il massimo. Ultimamente siamo stati penalizzati dai risultati, ma dobbiamo fare tutti insieme qualcosa in più. Intanto facciamo queste 3 partite, poi ci penseremo".

Su Lucas Leiva: "Ha fatto gli ultimi due allenamenti completi, ma è fuori da tanto tempo. Per noi è importantissimo, ma già altre volte per troppa fretta siamo incappati in qualche problemino. Valuterò nell'allenamento di oggi e deciderò, per ora è importante che sia tornato ad allenarsi al meglio".

Sulle parole di Lotito sui giocatori 'imborghesiti': "Si aspettava qualche punto in più e io sono d'accordo. Il mio compito è quello di far rendere al meglio i giocatori. Possiamo dare di più e dobbiamo lavorare in questa direzione".

Sul gruppo: "Alla cena di Natale si è visto un grandissimo spirito di gruppo. Questo sarà un campionato con un punteggio più basso rispetto allo scorso anno, noi dovremo essere bravi a fare una serie di successi per migliorare la classifica. Serve dare qualcosa in più".

Su Milinkovic e il possibile turno di riposo: "Milinkovic deve rispondere sul campo in questo momento. Io lo vedo concentrato e voglioso, si applica e per ora non ho ritenuto opportuno farlo sedere in panchina. E' giovane e sta cercando di lavorare per migliorare la classifica, io l'ho visto lavorare bene e sta andando nella direzione giusta".

Sul Cagliari: "Affronteremo un Cagliari in un buon momento. Con Roma e Napoli ha meritato, hanno buoni interpreti e noi dovremo lavorare solo su noi stessi. Dovremo avere più voglia, al di là dei moduli o di chi giocherà. Contano le motivazioni, nel calcio di oggi fanno la differenza. Il Cagliari cambierà interpreti, non ci sarà Pavoletti e per questo potrebbero trovare soluzioni diverse. E' una squadra allenata bene, la differenza la faranno le motivazioni".