LIVE TMW - Lazio-Marsiglia, Inzaghi ne convoca 20 per stasera

Clicca F5 per aggiornare il live

© foto di Federico Gaetano

12.00 - I CONVOCATI DELLA LAZIO. Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Marsiglia (fischio d'inizio alle ore 18:55) allo Stadio Olimpico di Roma. In basso l'elenco dei calciatori chiamati dal mister biancoceleste:

Portieri: Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.

11.10 - I CONVOCATI DEL MARSIGLIA. In vista della gara di Europa League contro la Lazio, il tecnico del Marsiglia Rudi Garcia ha convocato 22 giocatori. Di seguito la lista completa:

Portieri: Escales, Mandanda, Pelé.

Difensori: Amavi, Caleta-Car, Hubocan, Rami, Rolando, Sakai, Sarr.

Centrocampisti: Gustavo, Kamara, Lopez, Radonjc, Sanson, Strootman.

Attaccanti: Germain, Mitroglu, Njie, Ocampos, Payet, Thauvin.

11.00 - RASSEGNA STAMPA. "Lazio, primo match point Inzaghi", scrive questa mattina il Corriere di Roma nelle sue pagine interne. Stasera Olimpico semideserto, ballottaggio Immobile-Caicedo. "Il Marsiglia in crisi? Un'invenzione, non mi fido", ha detto il tecnico biancoceleste alla vigilia.

10.55 - RASSEGNA STAMPA. Serata di Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. "Lazio, ecco il match point" è il titolo scelto da Il Messaggero in vista della gara contro l'Olympique Marsiglia all'Olimpico. "I biancocelesti ospitano il Marsiglia: in caso di vittoria, potrebbero qualificarsi ai sedicesimi. Inzaghi propone un mini turnover: gli esterni Caceres e Marusic chiedono spazio alla pari di Cataldi e Berisha".

10.40 - LE PROBABILI FORMAZIONI.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Berisha, Caceres; Correa; Caicedo. A disposizione: Proto, Radu, Parolo, Immobile, Patric, Luis Alberto, Murgia. Allenatore: Simone Inzaghi.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Rami, Rolando, Amavi; Luiz Gustavo, Strootman; Sanson, Payet, Thauvin; Germain.

A disposizione: Pelé, Hubocan, Sarr, Kamara, Lopez, Mitroglu, Ocampos. Allenatore: Rudi Garcia.

10.25 - Sarà un match point per la Lazio. I biancazzurri accolgono all'Olimpico il Marsiglia di Rudi Garcia, un allenatore che quello stadio lo conosce molto bene. Ma soprattutto un tecnico che su quel campo ha già battuto i biancocelesti. Non bisogna però pensare al passato, ma soltanto alla sfida attuale, importantissima per i francesi. Cinque punti di distacco tra Lazio e Marsiglia: una vittoria, con una sconfitta o un pareggio dell'Apollon, potrebbe dare la qualificazione matematica alla squadra di Inzaghi. I francesi si giocheranno il tutto per tutto, ma l'inerzia è tutta a favore dei padroni di casa.

10.15 - Questa la classifica del girone H:

Eintracht Francoforte 9

Lazio 6

Apollon Limassol 1

Marsiglia 1

10.00 - Amici di TMW, buongiorno! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale in vista di Lazio-Marsiglia, sfida valida per il quarto turno di Europa League. Segui l'avvicinamento alla sfida con il LIVE di TuttoMercatoWeb.com!