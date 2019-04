LIVE TMW - Lazio,Tare: "Siamo vittime del Var"

© foto di Federico Gaetano

Tra poco in conferenza stampa il direttore sportivo della Lazio Igli Tare. Segui le parole dell'allenatore biancoceleste su TMW.

23.15. Inizia la conferenza di Tare

La Lazio è calata: "Il primo tempo dovevamo essere in vantaggio per la grandi occasioni avute, poi con l'uscita di Correa ci siamo abbassati".

Inzaghi spesso sopra le righe? "L'anno scorso non siamo andati in Champions per tanti episodi, uno proprio in Milan-Lazio con il mani di Cutrone. Speravamo stasera che questa gara potesse essere decisa dalle due squadre, invece è stata decisa dagli episodi che hanno inciso tanto. Non facciamo le vittime, lottiamo per grandi obiettivi".



Rigore di Milinkovic c'era? "Per me si perchè Rodriguez colpisce la palla ma prima la gamba di Rodriguez. Ma siamo ancora in gioco, ci sono ancora sei partite e la seconda semifinale di Coppa Italia contro il Milan, la squadra deve stare concentrata".

Com'è nata la rissa? "Un pò di nervosismo, adesso si sono calmate le acque".

La Lazio è stata penalizzata? "La Lazio l'anno scorso è stata una vittima del Var, quest'anno abbiamo molto da recriminare. In Italia si sa quali sono le squadre che hanno peso, noi passo dopo passo cerchiamo di diminuire il gap con queste squadre, negli ultimi due anni dovevamo meritarci di più".

23.22. Finisce qui la conferenza di Tare.