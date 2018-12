LIVE TMW - Liverpool, Klopp: "Contatto con ADL? Io non l'avevo mai detto..."

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Premere F5 per aggiornare la pagina

15.05 - Conclusa la conferenza stampa.

15.04 - Domanda di TMW: è vero che in passato la contattò De Laurentiis? In futuro le piacerebbe allenare in Italia? "Mi rimangono come minimo altri tre anni e mezzo di contratto e magari alla scadenza di questo contratto non mi vorrà più nessuno... (ride, ndr). L'Italia mi piace tanto, sia il cibo che il paese, anche se purtroppo non parlo la lingua. De Laurentiis è uno senza peli sulla lingua, quando deve parlare parla e svela anche informazioni che io non avevo mai dato a nessuno. Credo lui debba essere felice di Ancelotti, così come lo era di Sarri. Io posso solo dire che qui sono molto felice".

14.58 - Al momento del sorteggio avrebbe firmato per giocare l'ultima partita in casa con la possibilità di qualificarti? "Si, questo è un vantaggio. Certo, a loro basta un pareggio e può servire anche una sconfitta. Noi però abbiamo una opportunità e dobbiamo sfruttarla".

14.57 - Come cambierà rispetto all'andata? "Noi faremo dei cambiamenti tattici e cercheremo di creare un clima speciale".

14.55 - Come spiega il differente rendimento della difesa in Premier e in Champions? "Senz'altro è dovuto alla qualità delle avversarie. E poi credo abbia molto a che vedere con la competizione: contro il Napoli, ad esempio, abbiamo dimostrato una minore voglia di vincere rispetto a loro".

14.51 - Possiamo tornare su quanto successo a Sterling nell'ultimo fine settimana? "Io ho visto la partita e non ho sentito quello che s'è detto. Però ho apprezzato molto la reazione di Sterling, perché queste persone che intonano cori razzisti non meritano attenzione. Purtroppo, incidenti di questo tipo succedono un po' dappertutto, anche in Germania e in Italia, e queste persone vanno punite. E poi bisogna dire che il 99% delle persone non sono così".

14.47 - Ora siete in vetta alla Premier. Quanto è importante adesso mantenere la calma? "E' fondamentale. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento, sappiamo le partite che dobbiamo giocare e non siamo ancora a Natale. Magari ci manca un po' di esperienza, ma sappiamo esattamente come dobbiamo giocare, cioè da Liverpool. E poi la classifica sulla sfida di domani c'entra poco. Il Napoli è un'ottima squadra, hanno un allenatore di grande esperienza come Ancelotti e può solo fare bene. Sappiamo che sarà un match complesso, loro giocano bene: sono una squadra tipicamente italiana, bravi in difesa e a contrattaccare. Non vedo l'ora di giocare".

14.43 - Che partita si aspetta contro il Napoli? "Domani dobbiamo correggere gli errori commessi finora. Col Napoli al San Paolo e a Belgrado non abbiamo giocato bene. In casa però finora abbiamo fatto bene e domani dobbiamo fare ancora meglio. Io credo che se non ci saranno decisioni arbitrali avverse riusciremo ad ottenere ciò che vogliamo. Siamo in un gruppo difficile, questo lo sapevamo, ma abbiamo ancora la possibilità di passare il turno e questo dipende da noi. Dobbiamo sfruttare il clima favorevole di Anfield e non vedo l'ora di affrontare questa partita".

14.40 - Dopo Van Dijk, è il turno di Klopp: "Gomez è un giocatore incredibile, quando sono arrivato io era infortunato e ci ha messo un po' per giocare. Già lo scorso anno ha disputato un campionato fantastico e quest'anno è stato eccezionale: adesso è infortunato, ma guarirà, serve pazienza. Sono molto contento per il rinnovo del suo contratto, lui fa parte del gruppo e sono davvero soddisfatto".

14.15 - Lettori di TMW, buon pomeriggio. Giornata di vigilia ad Anfield: domani il Liverpool ospiterà nel suo stadio il Napoli di Carlo Ancelotti in un match decisivo per le sorti delle due squadre nella Champions League 2018/19. In conferenza stampa tra pochi minuti prenderà la parola Jürgen Klopp, manager dei reds.