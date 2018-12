LIVE TMW - Liverpool, Van Dijk: "3° posto colpa nostra, ma siamo fiduciosi"

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

14.38 - Conclusa la conferenza stampa.

14.37 - C'è il pericolo che il Napoli in contropiede possa crearvi dei problemi? "Noi dobbiamo imporre il nostro gioco ed esser pronti a fare la nostra partita".

14.36 - Come ti senti fisicamente? "Mi sento molto bene, quando c'è una partita bisogna sempre farsi trovare pronti. Noi siamo professionisti e il mio compito è recuperare per queste partite. E poi quando sei in campo dimentichi tutto".

14.35 - Il fatto di essere in vetta in Premier cambia qualcosa? "No, cambia poco. E' un po' come giocare una finale domani, dobbiamo vincere senza subire gol e se lo subiamo dobbiamo vincere con due gol di scarto. Dobbiamo avere fiducia in quel che facciamo. Del primato non abbiamo parlato così tanto".

14.34 - Contro la Stella Rossa non avete disputato una buona partita. Quella contro la Stella Rossa è stata una serata negativa per tutti, non abbiamo fatto quello che speravamo. E' stata una gara difficile".

14.33 - Sei venuto qui per gare come questa? "Si, ovviamente. Voglio giocare queste partite, non vedo l'ora di scendere in campo. Vogliamo far vedere di cosa siamo capaci, dobbiamo essere fiduciosi. Stiamo giocando bene in Premier e vogliamo fare così anche in Champions. Dobbiamo essere fiduciosi, siamo pronti e crediamo in noi stessi. Io sono molto fiducioso nella mia squadra. Se siamo terzi a una giornata dalla fine è colpa nostra, ma possiamo venire fuori da questo momento difficile. Sappiamo cosa dobbiamo fare".

14.31 - Gomez ha appena rinnovato, che giocatore è? "E' un giocatore fantastico, l'ha dimostrato con noi e con la Nazionale, non può far altro che migliorare. Cori contro Sterling? No comment, io ho solo letto l'articolo".

14.30 - Ha inizio la conferenza stampa del difensore olandese.

14.20 - Lettori di TMW, buonasera. Nella sala conferenze di Anfield con il manager Klopp, a presentare il match contro il Napoli valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, ci sarà il difensore olandese Virgil van Dijk