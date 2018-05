LIVE TMW - Liverpool, Wijnaldum: "Saremo prudenti. Roma buona squadra"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Dopo essere stato tra i protagonisti in attesi della partita d'andata, sarà Georginio Wijnaldum ad affiancare il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp per presentare la sfida di domani contro la Roma.

Sulla concentrazione prima della sfida: "Ci siamo preparati come sempre. Stessa routine. Niente di speciale rispetto al solito. Dopo i gol presi nel finale, eravamo un po' delusi, ma tutti avremmo sottoscritto il 5-2 prima della sfida. Abbiamo giocato una buona partita. Sono stati difficili i primi venti minuti e la parte finale. Ma abbiamo segnato meritatamente 5 gol e siamo soddisfatti".

Sul rilassamento: "In finale si va con due piedi o non si va. La Roma ha già dimostrato di essere un'ottima squadra. Dobbiamo essere prudenti ma anche noi abbiamo dimostrato di saper gestire il risultato contro il City".

Su appello ai tifosi: "Devono cantare e supportarci. E' importante averli al nostro seguito anche qui a Roma".

Sulla notizia di Sean Cox: "Abbiamo scoperto tutto solo l'indomani. Eravamo a pezzi per ciò che era successo. Dovrebbe essere sempre una festa, non ci aspettiamo che qualcuno possa rischiare la vita. Tutti dovrebbero essere al sicuro. E' deprorevole ciò che è successo".

Su uno stimolo in più: "Non servono questi motivi per avere motivazioni in più. Abbiamo già sufficienti motivazioni".

Su cosa significa la finale: "Significa tantissimo. Affronti grandi squadre e sogni di andare avanti il più possibile. Sogni serate come quelle di domani. Tutti lo sognano, dai tifosi ai giocatori".

Sull'amicizia con Strootman: "Ho parlato con lui dopo la gara d'andata. Ne abbiamo parlato ma poi non l'ho più sentito".

Sull'effetto Olimpico e sulla Roma che ribalta i risultati: "Siamo consapevoli di queste caratteristiche ma non abbiamo particolare timore. Abbiamo già affrontato grandi squadre e abbiamo anche dovuto gestire il risultato. Non abbiamo timore ma conosciamo il valore e le qualità della Roma".

Sul segreto del Liverpool in Champions: "Difficile da spiegare. E' una competizione a parte. Non credo che abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito. Siamo riusciti a fare le partite che volevamo, cosa che non ci è sempre riuscito in Premier. Per fortuna in Champions è filato tutto liscio. Evidentemente più si va avanti, più si acquista fiducia. Forse questo ha fatto la differenza. Abbiamo acquisito fiducia man a mano che andavamo avanti".

Sui consigli di Salah: "Ci ha detto che sarà difficile. Ci ha detto di avere fiducia, sicuri dei nostri mezzi mantenendo la nostra identità. Ci ha detto che il pubblico sarà molto caldo e che cercherà di spingerla fino in fondo. Basta pensare a ciò che ha fatto contro il Barcellona, questo è un monito sufficiente per noi".

Sul suo nome accostato alla Roma in passato: "C'è stato qualche contatto ma alla fine non si è concretizzato, ho scelto il Liverpool è sono contento così".

18.25 - Termina qui la conferenza stampa.