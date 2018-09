LIVE TMW - Milan, Abate: "Non dobbiamo sottovalutare il Dudelange"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finita qui la conferenza di Abate.

Sui giocatori del Dudelange: "I due attaccanti sono molto pericolosi, dietro bisogna stare attenti".

Su Caldara: "E' un bravissimo ragazzo, un gran professionista. Ha una mentalità vincente ed è destinato a crescere. Diventerà molto forte. Naturalmente sta entrando nei meccanismi della squadra perchè giocare a tre oppure a quattro cambia molto. Pian piano si stra integrando".

Sul Dudelange: "Non dobbiamo sottovalutare l'impegno, bisogna avere cattiveria e furore agonistico. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, il mister ci ha messo in guardia".

Il terzino del Milan, Ignazio Abate, tra poco in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Dudelange. Segui le parole del giocatore rossonero direttamente dal Lussemburgo.