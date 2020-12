live Milan, Castillejo: "Ho avuto problemi fisici ma ora sto bene, sono in fiducia"

vedi letture

Ultimo match del girone H di Europa League per il Milan. Domani sera i rossoneri giocheranno in casa dello Sparta Praga già con la certezza di essere ai sedicesimi, e a presentare la partita ci sarà in conferenza stampa Samu Castillejo. Segui le parole dello spagnolo con il live su Tmw.

Ore 13.45 inizia la conferenza di Samu Castillejo.

L'intesa con Rebic e con la squadra funziona? "Non è una casualità, l'anno scorso facevo io assist e lui gol, c'è un bel rapporto dentro e fuori dal campo".

Prima di questi gol avevi un pò perso di fiducia? "Non è stata la miglior preparazione per i problemi fisici, sono stato fermo tanto tempo, ora sto bene e sono pronto per aiutare la squadra. Sono felice perchè questi gol mi fanno salire di morale e fiducia".



Come stai vivendo il dualismo con Saelemaekers? "Siamo il Milan, c'è concorrenza. Quando sono arrivato c'era un altro grande giocatore. Ci sta avere dei giocatori forti, sicuramente ti fa crescere di più. Non c'è partita più importante che la prossima, quindi testa a domani. Quello che stiamo facendo è importante, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi"

Primo posto in Europa League? "C'è concorrenza al Milan, ottimi giocatori e siamo tutti pronti per il mister. Per domani troveremo una squadra che vuole batterci perchè abbiamo vinto in casa nostra, siamo qualificati ma c'è da battagliare perchè abbiamo mentalità vincente".

Ore 13.52 finisce la conferenza di Castillejo.