LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Calabria e Abate non hanno recuperato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina qui la conferenza di Gattuso

Sul Var: "E' giusto che ci sia anche in Europa. Se c'è uno strumento che funziona bene non capisco perchè non usarlo, è molto meglio uno strumento con un monitor che gente ferma sulla linea per novanta minuti".

Su Silva: "Siamo contenti, giovedì ha fatto una buona partita. Per farlo crescere ha bisogno di minutaggio. E' un ragazzo che apprezziamo molto ma bisogna solo aiutarlo a migliorare".

Su Calhanoglu: "Lui calcia spesso ma tante volte la manda fuori, però deve prendere la porta. Calhanoglu lo dobbiamo sfruttare per la balistica sui calci piazzati, sui calci d'angolo e punizioni. Abbiamo bisogno della qualità in campo, non solo del suo tiro verso la porta. E' un giocatore importante".

Su Rodriguez e Borini: "Ci piace che chi attacca sulla fascia di destra il terzino opposto si deve fermare. Borini ha più nelle sue corde attaccare. Rodriguez non mi sta dispiacendo ultimamente, sta crescendo molto".

Sui cambi: "Non credo a chi entra e risolve la gara, io credo nella formazione del primo minuto, patire con forza subito, quindi scenderà in campo la formazione migliore".

Su Suso: "Ha fatto 16-17 partite di fila, è normale che non può giocarle tutte con veemenza. Deve riposare e lavorare di qualità".

Su Conti: "Si sta allenando, vediamo se lo portiamo in panchina o resterà ancora fuori. Gli unici out sono Calabria e Abate".

Sul derby: "Quando mi viene data la data prepariamo la partita. Non posso decidere se il 3 o 4 o a maggio".

Sulle gare internazionali: "Potevamo far fatica a livello di esperienza ma abbiamo vissuto qualcosa di bello, l'obiettivo è quello: fare ancora questo tipo di partite e non dobbiamo dimenticarlo".

Sui tabloid e le critiche a Welbeck: "Non giudico, so che li in Gran Bretagna tengono molto all'etica, ha sbagliato chi ha concesso il rigore. Calhanoglu non si è buttato ma almeno era stato preso, con quel rigore poteva cambiare la storia".

Sul 442: "Vi fissate con i due attaccanti ma bisogna anche capire che con le due punte abbiamo subito più tiri in porta, quindi bisogna avere equilibrio. Con due attaccanti siamo più presenti in area però col 433 lo sviluppo del gioco è più fluido, bisogna dare equilibrio".

Su Inzaghi, Seedorf e Brocchi esonerati e lui no: "Non penso ai miei ex compagni se hanno fatto meglio o peggio di me. Devo solo dare convinzione alla squadra, vivo alla giornata. A casa non mi metto a fare le tabelle".

Sul rinnovo: "Sul mio contratto non ci sono problemi, non capisco questa importanza del contratto. Io devo lavorare, oggi non è la priorità. Oggi la priorità è fare bene e respirare l'aria che abbiamo respirato giovedì a Londra, il Milan deve stare su quei palcoscenici li. Ora ce la stiamo giocando e non dobbiamo mollare di una virgola. Poi dopo vediamo, Fassone e Mirabelli mica scappano, pensiamo solo a migliorare".

Sulla gara trappola: "Il Chievo sta facendo fatica ma da tanti anni giocano insieme, da più di dieci anni. Dobbiamo stare attenti, mi preoccupa il fatto che il Chievo non ha mai vinto in casa del Milan nella sua storia. Dobbiamo vincere perchè poi ci saranno due settimane di sosta per le nazionali".

Sulla condizione: "Qualcuno ha bisogno di recuperare, non è un caso che ci saranno due giorni e mezzo di recupero. E' giusto riposare, abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori ogni tre giorni. Bisogna fare un pò di qualità e qualcuno ora sta accusando un po di fatica".

Sul Chievo: "Dobbiamo pensare solo a questa partita col Chievo, poi mancheranno 10 gare più la finale di Coppa Italia, è una gara fondamentale, bisogna affrontarla come una finale. C'è poco tempo per prepararla, Calabria ancora non ha recuperato e pure Abate. Domani dobbiamo mettere in campo chi sta meglio, alcuni ragazzi hanno dei problemi".

Dopo l'esclusione amara dall'Europa League, il Milan si rituffa in campionato e affronterà domani a San Siro il Chievo. Segui la conferenza stampa del tecnico rossonero dal centro sportivo di Milanello.