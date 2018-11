LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Higuain ha esagerato, chieda scusa"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Termina qui la conferenza di Gattuso.

Sul Milan che ha fatto la partita: "Volevo provare a fare pressione offensiva, ma ogni volta che ci proviamo ci allunghiamo. Non è stata una gara da buttare, ma tante volte tutto parte dal primo gol subito subito.

Sul match: "Nel secondo tempo fino al 28esimo ho visto una buona squadra, li abbiamo messi li. Mi è piaciuta la squadra per come li abbiamo affrontati. Avevo la sensazione che la squadra fosse viva".

Sulla sconfitta: "Non ci accontentiamo. Solo i deboli si accontentano del 2-0, bisogna essere arrabbiati e avere veleno, stringere i denti perchè non è un periodo facile. Non ci accontentiamo della prestazione con la Juve".

Sui rigoristi: "In allenamento si fermano sempre quattro a provare: Higuain, Kessie, Calhanoglu e Rodriguez. Ma ci sta sbagliare il rigore, potevamo forse parlare di un'altra partita".

Su Calhanoglu: "Ci può dare una mano anche se non è al massimo. Lo dobbiamo solo ringraziare".

Su chi recupera: "Credo solo Calabria. Perchè Bonaventura ha un problema alla cartilagine e non si sta nemmeno allenando. Non credo che lo recupereremo".

Su Higuain: "Bisogna metterlo nelle condizioni di segnare, deve essere più lucido e più bravo".

Sul match: "Il rammarico più grande è far sbagliare la Juve, soprattutto nel secondo tempo. Siamo stati bravi, non mi è dispiaciuta la gara fatta dal Milan. Non è tutto da buttar via".

Su Bakayoko: "Ha forza fisica e abbina buone giocate, penso che ci sta dando una grande mano. Pure Kessie mi è piaciuto, hanno tenuto botta. La Juve è tra le prime tre squadre in Europa".

Sulla gara: "Higuain ha esagerato, spero che chieda scusa perchè quando si va faccia a faccia con l'arbitro bisogna assumersi le responsabilità. L'ho detto che lo vedevo teso, aveva tanta pressione addosso, doveva essere più lucido. Lo perderemo contro la Lazio e la sua bravura deve essere questa di non arrabbiarsi. Il rigore si può sbagliare, non abbiamo perso per colpa dell'espulsione e del rigore".

Al termine della sfida casalinga contro la Juventus, parla il tecnico del Milan Gennaro Gattuso. Segui su Tmw le parole in conferenza del mister rossonero.