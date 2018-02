LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Difenderò sempre i miei giocatori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina qui la conferenza di Gattuso

Sulla tattica: "A livello tattico abbiamo fatto una gara molto importante, non so nemmeno io qual è il mio Milan. La mia squadra deve giocare senza paura, deve esserci grande rotazione. Tutto questo si fa perchè c'è grande qualità".

Su Montolivo e Silva: "Era da 4-5 partite che non giocava da protagonista. Andrè Silva è forte, qualcuno di voi dice che sono aziendalista, ma non è così. Io metto la squadra migliore in campo, so che Andrè Silva è forte perchè lo vedo, per questo dico che la responsabilità è mia. Andrè Silva è quello visto in questi 5 minuti, con qualità e quantità".

Sulla gara ogni tre giorni: "Oggi ho avuto la conferma che possiamo giocare bene ogni tre giorni".

Su Calhanoglu e Biglia: "Io difendo tutti i miei giocatori. Voi pensate che Borini sia andato via con la faccia incazzata? E' normale dopo aver fatto due gol, ma io ho bisogno di tutti. Ho bisogno dell'atteggiamento di Musacchio che ha avuto oggi che è stato per 45 minuti a scaldarsi".

Sulla difesa: "Ho fatto tante volte copia-incolla con la tattica di Giampaolo, è un grande allenatore ma oggi la difesa è stata perfetta. Si può ancora migliorare tanto".

Sul match: "Quando vi dico che questa è una squadra con livello tecnico importante non vi prendo in giro, la partita l'abbiamo preparata ieri. La preoccupazione più grande era quella di non farci capire, la bravura loro è stata di assorbire subito quello che volevamo fare. Se non hai gente che ci mette voglia e passione diventa tutto più difficile".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, dopo la sfida contro la Samp parla in conferenza stampa dallo stadio San Siro. Segui le parole dell'allenatore rossonero in diretta su TuttoMercatoWeb.com.