LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Le dimissioni non fanno parte del mio modo di essere"

Domani sera il Milan affronterà il Bologna a San Siro, match delicatissimo per la corsa alla Champions League. Segui le parole del tecnico rossonero Gennaro Gattuso direttamente dal centro sportivo di Milanello dove tutta la squadra è in ritiro punitivo da giovedì scorso.

14.02 Comincia la conferenza di Gattuso

Compleanno di Caldara: "Prima di cominciare voglio fare gli auguri a Caldara per il compleanno, lo aspettiamo a braccia aperte".

Cosa ha visto nel ritiro? "La squadra si è allenata bene ed è incazzosa, quando si fa il ritiro non è il massimo, però abbiamo il dovere di assumerci le responsabilità".

Cosa succede in questi momenti?: "I giocatori devono capire che maglia indossano, in quel momento non ci stavamo con la testa e ho voluto fare qualcosa di diverso con il ritiro, questo ci ha rafforzato perchè siamo rimasti insieme".

Champions ancora possibile? "Ci vuole ambizione, l'orgoglio di poter giocare la Champions e sentire quella musichetta. Stiamo attraversando un periodo negativo, però bisogna vedere quelle partite per capire le facce dei giocatori. Chi è al Milan deve vedere quelle partite li e mostrare orgoglio".

Come vedi il Bologna?: "Stanno bene, da quando è arrivato Sinisa hanno fatto tanti punti, ma dobbiamo fare una prestazione gagliarda e mostrare che siamo vivi".

Cosa è stato detto nel summit con la dirigenza? "Che dobbiamo migliorare e far rendere al meglio i giocatori. Abbiamo dato continuità all'incontro negli spogliatoi dello stadio di Torino".

Futuro? "Ho due anni di contratto, le dimissioni non fanno parte del mio modo di essere. Il mio obiettivo è portare il Milan in Champions".

Sei dimesso? "Non è vero, se ero dimesso me ne andato a casa e stavo con i miei figli. Non dite che sono dimesso o molle, dovete conoscere la mia storia. Se ero dimesso non facevo nemmeno il ritiro, invece io voglio ancora la Champions".

I giocatori fanno serate? "Non me ne frega nulla, a me interessa il giocatore come si allena, della vita privata non mi interessa. L'importante è quando stanno nella struttura.

Bakayoko ha sbagliato? "Si e ha chiesto scusa, quindi caso rientrato".

La squadra ha avuto degli alibi? "No perchè hanno sempre dato il massimo, siamo questi e lo dicono i risultati che stiamo facendo. Non sono pentito di ciò che ho detto sul gruppo, mi aspetto che domani torniamo a battagliare".

Com'è il rapporto con Leonardo e Maldini? "Direi basta, c'è un rapporto professionale e di stima. Poi a livello di vedute di calcio ci può essere una discussione invece a livello umano ci diciamo le cose in faccia. A me la società non ha mai detto che devo andare via l'anno prossimo, sono cose che dite voi. C'è grande rispetto nei confronti di Leo e Maldini".

Le parole di Mihajlovic? "Ci devono dare forza, è ciò che in questo momento le altre squadre pensano di noi, dobbiamo reagire e ricordarci di queste parole qui".

Cosa ti aspetti dalla squadra in questo finale: "La voglia di far vedere a tutti che non siamo morti. La voglia di far vedere che ci siamo".

Il ritiro? Non ci ho mai pensato, sono contro ai ritiri, vorrei abolirli i ritiri, però poi ci sono delle regole e se si rompe un qualcosa si possono adottare altre soluzioni. Ma in generale sono contro ai ritiri".

Il Milan non è più quarto: "Penso a ciò che abbiamo buttato via, da gennaio a oggi eravamo li, l'abbiamo perso il quarto posto ma dobbiamo tornare a prendercelo, dobbiamo essere bravi a gestire tutto ciò che ci è accaduto".

Sei stato troppo buono con i giocatori: "La fortuna dei grandi allenatori è stato di avere un gruppo con tanti leader, mentre noi siamo molto giovani, bisogna parlare e dirle le cose. In un gruppo di 28 persone bisogna comportarsi così. C'è qualcuno che sbaglia ma il resto sono giocatori con senso di appartenenza. Non penso di essere stato troppo buono, spesso rompo le scatole ai miei giocatori".

Hai avuto modo di parlare con Romagnoli: "Ha chiesto scusa per il gesto che ha fatto all'arbitro, è un percorso che deve fare anche lui, è un capitano giovane e deve ancora migliorare su questo aspetto qui".

Domani cosa ti aspetti? "Domani faremo una partita gagliarda, solo chi non ha cuore non lo farà. Ma domani mi aspetto una grande partite".

14.24 Finisce qui la conferenza di Gattuso