LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Mi aspetto di più da Locatelli"

Sul rinnovo: "Se le cose vanno bene perchè devo firmare adesso? Senza Mirabelli e Fassone non ero qui, devo continuare così, loro mi stanno vicino. Sto vivendo qualcosa di fantastico, sento tanta pressione e responsabilità, la notte si dorme poco però mi piace, perchè la responsabilità è tanta".

Sui tanti stop fisici: "A livello strumentale siamo stati fortunati perché nessuno ha seri problemi fisici o danni muscolari. Sia Calabria che Musacchio hanno un po' di edema ma niente di più. Ci sta, forse abbiamo sbagliato a far lavorare qualcuno troppo. Davide ha 20 anni ma ha i problemi di un anziano, dobbiamo essere più bravi nell'aspetto del recupero. Sono però certo che entrambi domani proveranno ad allenarsi, l'unico fermo per qualche giorno sarà Antonelli. Inizieremo a dar qualche riposo ai ragazzi perché nel calcio non esiste solo la fatica, ma serve anche studiare e migliorare le teste".

Il trequartista: "Magari lo vedremo, ma oggi il modulo era studiato per far rifiatare qualcuno come Biglia. Ma le cose stanno andando bene, non voglio toccare o cambiare nulla. Alla fine ho provato i due attaccanti ma erano troppo piatti, magari in futuro il trequartista si può fare ma rimanendo compatti di squadra. Voglio fare i complimenti, e ci tengo, a Zapata. Se lo merita, sia lui che Musacchio per il vissuto che hanno meritano di più ma danno professionalità e rispetto. Li ringrazio".

Su Borini: "Da quando sono arrivato non ha mai mollato. Ha la testa da calcio inglese e dà sempre tutto. Ci tiene, ha grande voglia e quando sta fuori ha la faccia poco simpatica. Ma c'è uno splendido rapporto con lui, si mette a disposizione per tutti i ruoli e può fare il tappabuchi, anche se la parola non mi piacel

Le prime parole: "Mi aspettavo di non subire gol e che la difesa si movesse bene. Sembrava una partita facile ma ero molto pensiero perché so come fanno queste gare. Invece noi siamo stati sul pezzo e abbiamo fatto di tutto per non subire gol. Montolivo era alla seconda gara in tre giorni e ha giocato bene, Locatelli di sostanza e mi aspetto molto da lui. Zapata non giocava dal Rijeka e sono contento per tutti. Anche Mauri si è fatto rispettare, Kalinic bene e a Silva è mancato solo il gol. Cutrone se migliora in qualcosa poi, può anche fare l'esterno. Davanti li farò girare sempre le punte, è inutile che me lo continuate a chiedere. So che il culo è il mio e le scelte le faccio io, ma non dirò mai che qualcuno ha giocato male perché quando c'è senso di appartenenza non li posso bocciare, anzi, sono il più contento".

