LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Non sono spento o morto. Non mollo"

Su Higuain: "Quando una squadra non funziona anche Higuain non si esprime al massimo. Non deve pensare ad innervosirsi, lui è un leader dello spogliatoio, fa stare bene il gruppo ed è una guida per tutti loro. Se le sue prestazioni non sono buonissime, la responsabilità è di tutti noi".

Sul Rino rassegnato: "Il Betis ci ha distrutto sulla qualità di gioco, ma non ho mollato. Forse poi ho dato una sensazione sbagliata in sala stampa con le mie parole, perchè non riesco a fare i sorrisini, ma io non mi sono arreso. Credo che la squadra può riprendersi".

Sulle sconfitte con Inter e Betis: "Abbiamo preso una mazzata, e dobbiamo accantonarla. I fischi della gente a me e ai giocatori fanno parte del nostro lavoro, è tutto normale."

Sul rapporto con la dirigenza: "Anche prima si remava tutti nella stessa direzione. La fiducia e la tranquillità questa società l'ha sempre concessa. Ieri Leonardo e Maldini sono venuti a fare due chiacchiere con la squadra. Ma dobbiamo migliorare perchè quello che stiamo facendo non basta, mettiamo da parte gli alibi. Non dobbiamo trovare scuse, non stiamo andando bene e per questo dobbiamo fare di più".

Sul gioco: "Stiamo soffrendo gli avversari e dobbiamo tornare a divertirci, bisogna far girare bene la palla. Ritrovare voglia e entusiasmo".

Sul modulo: "Abbiamo provato tanti moduli, vediamo domani come scenderemo in campo"

Sulla squadra: "Devo dare tranquillità alla squadra, devo analizzare anche le prestazioni. Sembriamo preoccupati quando dobbiamo sviluppare gioco, dunque bisogna essere più tranquilli e fare di più. Anche a livello individuale".

Sul momento: "Veniamo da due partite in cui abbiamo preso due legnate. Non sono spento e morto. Ma quando perdiamo mi brucia ma so cosa posso dare a questa squadra. Non si molla, vogliamo riscattarci da questo momento difficile, e possiamo fare molto di più".

Sulla Samp: "E' una squadra che prende pochi gol, giocano bene. Dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà e tenerli li, è allenata da un grande allenatore. Domani ci sarà da faticare tantissimo".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco in conferenza stampa prima della sfida contro la Sampdoria a San Siro. Segui il live su Tmw.