LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Romagnoli andrà in Nazionale"

Sul derby: "Si lavora meglio con questa sosta, abbiamo 12-13 giocatori fuori e per noi è un orgoglio".

Su Biglia: "Oggi sembrava che avesse la calamita, ha fatto una grande partita".

Su Calhanoglu: "Ho deciso di lasciarlo in campo perchè speravo che facesse gol, ci è riuscito ma era in fuorigioco, anche lui può aiutare il Pipita di segnare. Non sta attraversando il miglior periodo Calhanoglu, per noi però resta molto importante":

Sull'intesa Suso-Higuain: "L'intesa migliora se giocano sempre insieme, è una questione di abitudine, stanno facendo molto bene insieme".

Sui gol presi: "Metterei la firma per subire sempre un gol a partita ma a farne tre. Se andiamo a vedere i gol non tutti sono a difesa schierata, ma quando una squadra vuole esprimere una tipologia di gioco ci può stare che sbagli qualcosa. Dobbiamo migliorare e non subire gol".

Su Romagnoli: "Abbiamo provato fino all'ultimo a metterlo in campo perchè Zapata non giocava da quattro mesi e qualche acciacco l'aveva anche lui. Gli esami strumentali hanno dato esito negativo su Romagnoli, andrà in Nazionale e si farà visitare. Non ci sarà nessuna scelta preventiva. Non metto becco sulle cose mediche".

Sul vero Milan: "Tranne con l'Olympiacos le prestazioni non sono cambiate, ma nel calcio veniamo giudicati per i punti in classifica. Anche prima giocavamo bene, tranne con l'Olympiacos perchè non siamo stati bravi tecnicamente. Siamo migliorati sul tenere bene le partite, ancora qualcosa lasciamo, ma da quando abbiamo iniziato sviluppiamo un buon calcio. Qualcosa lasci per strada a livello difensivo quando vuoi proporre tanti giocatori in avanti".

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco in conferenza stampa dopo il successo contro il Chievo Verona per 3-1 a San Siro. Segui il live su TMW.