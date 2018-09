LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Sono 4 anni che non battiamo l'Atalanta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Su Laxalt: "Sono contento per come sta giocando, ma sono contento per tutti i giocatori. Ha grande velocità, le scelte si fanno partita per partita. Ho giocato a calcio, di partite facili non me le ricordo, può giocare anche domani. Ci dà grande affidabilità, ci dà caratteristiche per ribaltare l'azione, siamo molto contenti di averlo".

Sul portiere: "Abbiamo a disposizione due grandi portieri, Reina ha fatto bene in coppa, sono molto contento di come sta giocando Gigio, per come sta interpretando il ruolo. Andiamo avanti così".

Su Musacchio: "Ieri ha lavorato con la squadra, ha fatto due giorni di riposo come gli hanno detto i dottori ed è a disposizione".

Su Bertolacci: "Può fare meglio, era la prima partita, sono contento per come si è inserito, per come interpreta tutto. Mi aspetto molto da lui ma sono contento".

Su Suso e Calhanoglu: "Suso deve conoscere Higuain e viceversa, ma ci vuole tempo. Bisogna capire le caratteristiche del compagno. Calhanoglu per esempio otto volte su dieci imbuca e due volte prova la giocata. Biglia ci dà equilibrio e ci fa schermo, tatticamente è sempre messo bene, ci da altri vantaggi e Calha può fare il regista ma a livello tattico lascia qualcosa per strada".

Sui cambi tattici: "La rosa mi permette di cambiare, possiamo giocare col 4231 ma bisogna lavorarci su, quando c'è la sosta la sfortuna è che siamo in pochi per studiare. Per cambiare modulo ci vuole tempo".

Su Montolivo: "E' stato infortunato ed è una settimana che si allena, ho fatto delle scelte e non vado ne a simpatia ne ad antipatia. I tifosi chiedono ma le mie scelte le faccio con criterio e sono io l'allenatore. Non devo dare nessuna spiegazione".

Su Higuain e la titolarità: "Non posso prevedere il futuro, spero di averlo sempre a disposizione. Lui vuole giocare e gli piace far gol".

Sul modo di difendere: "Ogni gol comporta un errore. A noi piace giocare a palla coperta, poi l'errore tecnico ci sta come successo sul gol preso con la Roma con Fazio, oppure con il gol subito da Zielinski. Giochiamo a palla coperta perchè ci dà vantaggi".

Su un attaccante più: "Avevamo dei parametri Uefa da rispettare, abbiamo preferito prendere qualche centrocampista in più invece che attaccanti. Borini può fare l'attaccante, mentre Patrick ha caratteristiche diverse ma non mi creo problemi perchè non abbiamo attaccanti".

Su Cutrone: "Oggi pomeriggio proviamo. Non mi piace vedere i giocatori provare e poi fermarsi, poi dopo entra in campo fa riscaldamento e poi torna in spogliatoio perchè gli da ancora fastidio la caviglia. Non è una cosa grave però oggi proviamo di nuovo per assecondare anche la sua voglia".

Su Suso e i gol: "Mi aspetto che tiri in porta dalla sua mattonella, ha un tiro importante e da lui mi aspetto qualche attacco alla porta in più. Deve entrare di più in area e attaccare la profondità, il gol spero che arrivi. Si vede che soffre quando non segna, con Roma e Cagliari ha tirato in porta ma non è andata bene".

Su Bakayoko: "E' stata una buona prestazione con il Dudelange, ma i tifosi da tastiera si aspettavano 7-8 gol, ma a livello tattico mi è piaciuto tanto. E' uno che quando ha la palla riesce a fare buone cose a livello tecnico, sono soddisfatto".

Sulla formazione: "Mi piace sempre mischiare le carte e non avere un blocco fisso per l'Europa e uno per il campionato. Vogliamo far fare 3-4 partite e poi dare un turno di riposo al giocatore, perchè l'anno scorso molti sono arrivati stanchi".

Sulle ultime due gare: "Il calciatore non ama lavorare a livello didattico, però non è un caso che prima del Cagliari avevamo tanti giocatori in nazionale e poi abbiamo fatto male i primi 20 minuti di Cagliari. Abbiamo commesso degli errori, soprattutto per come loro hanno attaccato la profondità nei primi 20 minuti. Non ha funzionato il centrocampo e la difesa in quei minuti, c'era sempre un buco nella zona centrale".

Sullo snodo della stagione: "Non voglio pensarci, ho visto Sassuolo-Empoli e non sono d'accordo quando si dice che sono due gare abbordabili perchè sanno giocare a calcio. Pensiamo prima all'Atalanta poi a Empoli e Sassuolo, se non giochi con preparazione e voglia si rischia di lasciare punti per strada".

Su Caldara: "Perchè no? Può giocare anche lui, in questo momento può sbagliare un qualcosa ma forse anche io sono troppo esigente, e mi devo dare una calmata perchè anche io chiedo troppo. Caldara ha cultura del lavoro e può darci una grande mano".

Sui giocatori utilizzati in Europa: "Il fatto di aver cambiato tanto è perchè credo fortemente nella squadra, abbiamo tante possibilità di fare rotazione, tutti si allenano bene e ci mettono in difficoltà nelle scelte. Bakayoko, Castillejo e Borini possono giocare tutti dal primo minuto, tutta la rosa è affidabile".

Sull'Atalanta: "Non mi fido di loro, e non mi fido nemmeno di Gasperini, hanno pregi e difetti e noi dobbiamo essere bravi a fare intensità e tenere botta per non fare troppa fatica".

Sul Mialn femminile: "In bocca al lupo, con Carlina Morace ci confrontiamo e lavora con tanta passione".

Sull'Atalanta: "Sono 4 anni che non vinciamo con l'Atalanta, dobbiamo tenere botta e metterli in difficoltà, dobbiamo essere bravi contro di loro. Domani verranno qui con la voglia di riscattarsi dopo i recenti ko".

Sulla gara col Dudelange: "E' una squadra che mi creava un po di pensieri, quando si cambia tanto non è facile mettere 9 undicesimi ma contava vincere e far riposare qualche giocatore. Ci siamo riusciti, potevamo fare meglio ma adesso pensiamo all'Atalanta perchè con il Dudelange avevamo tutto da perdere".

Dopo l'impegno in Europa League contro il Dudelange, il Milan domani affronterà l'Atalanta a San Siro nel quinto turno di campionato. Segui la conferenza stampa del tecnico rossonero Gennaro Gattuso live su TMW.