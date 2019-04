LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Squadra vuota, ma non parliamo di tragedia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tra poco in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma allo stadio Tardini. Segui il live su TMW.

Preoccupati per la crisi?: "Il primo tempo è da rivedere, ci stiamo giocando qualcosa di importante e entriamo in campo male, ho visto poca veemenza e poca voglia di rincorrere gli avversari. Mi aspettavo molto di più".

Si rischia la Champions?: "Si è vista una squadra vuota, e non è una questione fisica, ma non parliamo di tragedia, è ancora lunga e dobbiamo sbagliare il meno possibile. Prima del gol subito non abbiamo sofferto tanto".

Come mai la squadra sia entrato così?: "Abbiamo sbagliato approccio, giocando a calcio possono succedere delle giornate così. Diamo anche dei meriti al Parma, che ci ha messo in difficoltà".

Più preoccupato per il pareggio o per la corsa Champions?: "Sapevamo che potevamo fare di più. Un po' di preoccupazione c'è, però non sono disperato".

Come hai visto Conti: "Non è stato solo Conti ma tutta la squadra".

Le disattenzioni dei singoli?; "Ok le disattenzioni ma nel primo tempo anche io mi aspettavo qualcosa in più. L'errore più grande è come è stato giocato il primo tempo, poi l'ingenuità la stiamo pagando a caro prezzo".

Ti preoccupa perdere la Champions?: "Certo che mi preoccupa, erano meglio i tre punti che un punto,

Uscita di Bakayoko?: "Scelta tecnica, non aveva un problema fisico".

Paquetà perchè non è entrato?: "Perchè tornava da un problema fisico"