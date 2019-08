LIVE TMW - Milan, Giampaolo: "Silva? Abbiamo una rosa forte e ho scelto lui"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: inviato a San Siro

© foto di Image Sport

Dopo la partita vinta contro il Brescia per 1-0, parla in conferenza Marco Giampaolo, tecnico del Milan. Segui le parole live su TMW dalla sala di stampa di San Siro.

20.50 comincia la conferenza di Giampaolo

Progressi rispetto a Udine? "La squadra mi è piaciuta finchè è stata in controllo della partita. Non abbiamo mai rischiato niente, abbiamo concesso poco al Brescia. Mi è piaciuto lo spirito e la volontà di fare le cose, l'aggressione alla palla, ma sono cose che dobbiamo fare meglio".

Piatek o Silva? "Ho scelto la soluzione Silva, perchè il Milan ha la possibilità di attingere alle risorse".

Rivincita col Brescia? "Le gare sono tutte difficili, non abbiamo rischiato grandi cose, il Brescia l'ho visto a Cagliari e mi aveva fatto una buona impressione. Nessuna rivincita".

Il Milan ha già la sua identità? "Mi piace avere un'identità e poi i giocatori devono sorprendermi dentro quell'identità. Faccio i complimenti al Brescia per la partita di Cagliari, mi aveva sorpreso. Per certe cose mi ricorda molto la mia Samp. Siamo stati bravi ad impedire loro di farli giocare con le loro strategie di gioco offensivo".

Perchè Andrè Silva e non Leao?: "E' condizionato nel senso che è in stand by, però lui in allenamento non mi ha dato questa sensazione di precarietà. Sul piano fisico sta meglio rispetto a Kris in questo momento. La scelta è stata puramente tecnica. Leao è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Silva".

Cosa manca al Milan e come arriva a Verona? "Mancherà sempre qualcosa, c'è sempre da migliorare. Il tempo dirà cosa manca. Arriveremo a Verona nel miglior modo possibile, perderò 16 giocatori per le nazionali. Io amo parlare soltanto di lavoro, perchè solo il lavoro mi può dare ragione nel tempo".

Paquetà più vicino alla porta? "Ha licenza di andare, un centrocampista deve essere razionale nei suoi compiti. Ha la licenza di palleggiare e andare. E' una risorsa in quel ruolo lì. Può anche giocare trequarti, a seconda della partita. Il trequartista è un finto attaccante. A me piace che lì possa giocare un calciatore con le qualità dell'attaccante, che è diverso dal centrocampista".

Milan pronto per il derby? "Avremo una settimana piena prima del derby, ma la gara più importante è la prossima col Verona. Poi all'Inter ci penseremo".

Cambio modulo? "Non abbiamo cambiato modulo, ho lavorato sugli stessi concetti. Ho solo spostato due giocatori. Resto comunque un talebano".

Bennacer titolare fisso e leader del gioco? "Il leader dev'essere il gioco, l'idea comune. I calciatori devono essere degli interpreti all'altezza. Gli interpreti in quel ruolo sono Bennacer e Biglia, perchè sono due ottimi giocatori".

Castillejo trequartista? "Mi piace vedere un giocatore con caratteristiche offensive. Poi lì c'è bisogno di andare in profondità, ma c'è un percorso a cui stiamo arrivando. Non dobbiamo far perdere punti di riferimento ai giocatori. Sono un allenatore simmetrico, devo trovare le angolazioni giuste".

21.15 Termina qui la conferenza di Giampaolo