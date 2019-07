LIVE TMW - Milan, Hernandez: "I miei idoli sono Maldini e Marcelo"

Giorno di presentazione a Milanello. In conferenza stampa il nuovo acquisto rossonero Theo Hernandez, arrivato dal Real Madrid nel corso dell’estate. Segui la conferenza al centro sportivo di Carnago con il live su TMW.

Sulle prime impressioni: "Grazie a tutti per l'accoglienza, davvero bella e calorosa. Sono felice e sereno di essere al Milan".

Su Maldini: "E' un onore conoscere Maldini, lo considero il miglior terzino al mondo. L'ho visto per la prima volta ad Ibiza, in quell'incontro mi ha spiegato cosa sarebbe successo. Sono approdato in un grande club, e posso crescere ancora".

Come ti ha convinto Maldini? "L'incontro è stato piacevole, penso che non posso rivelare le parole che ci siamo scambiati, però è stato un bell'incontro".

A chi ti ispiri? "Da piccolo a Maldini, negli ultimi anni invece Marcelo che mi ha aiutato a crescere, mi ha dato tanti consigli, e grazie a lui mi trovo dove sono adesso".

Cosa vuoi rubare da Maldini? "Spero di ricevere tanti consigli, consigli da un giocatore storico che giocava nel mio stesso ruolo".

Le parole di Maldini ti caricano? "Mi hanno caricato. Quando uno come Maldini dice che posso diventare tra i migliori terzini al mondo mi sono emozionato. E' importante ora lavorare e cercare di migliorare sempre".

Futuro? "Il Real è eccezionale, ma sono qui in un altro club eccezionale. Sono qui per lavorare e giocare tutte le partite al meglio. Speriamo di vincere tanto insieme e fare felici i tifosi".

Su Modric: "Ho giocato con lui, ma non sentito nulla. Anche se avessi sentito qualcosa, comunque non potrei dire nulla (sorride, ndr)".

Sul Milan: "E' un club storico, ha grande tradizione. Ha un'immagine positiva all'estero. Quando ero al Real, dicevo di voler giocare in un club storico come il Milan".

Dove deve migliorare? "Devo sicuramente migliorare in fase difensiva e su questo sto lavorando, sono venuto qui proprio per questo".

Cosa ti hanno dato i campioni del Real? "I giocatori del Real sono di estrema qualità ma anche quelli del Milan lo sono. Sono giocatori diversi, ognuno ha le sue caratteristiche, posso portare dribbling e cross ma sono qui per imparare anche a difendere".

