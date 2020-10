live Milan, Krunic: "Sento la fiducia del club, la dirigenza crede in me"

Il centrocampista del Milan, Rade Krunic, parla in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia della sfida contro lo Sparta Praga in Europa League. Segui le parole del giocatore rossonero con il live su TMW.

Ore 14 inizia la conferenza di Krunic

Ti ha fatto piacere ricevere fiducia dalla società? "Sono molto contento delle parole di Maldini e della società ma anche del mister, per me significa tanto dopo l'anno scorso quando ho avuto tanti infortuni. Hanno fatto capire che credono tanto in me".

Ti trovi bene in posizione avanzata da trequartista? "Sicuramente mi piace pure questo ruolo, ho giocato così a Empoli. Il mio ruolo preferito è la mezzala ma in questo modulo non c'è, però riesco a fare bene sia il trequartista che il mediano. Ho caratteristiche diverse rispetto agli altri come Calhanoglu, posso dare qualcosa di diverso, va bene in qualsiasi ruolo mi utilizzi il mister. Sono qui per fare il bene del Milan".

Quanto è stato importante Pioli per te? "Il mister mi chiede il massimo, metto determinazione e impegno, anche lui ha fiducia in me ed è stato importante il suo arrivo al Milan. All'inizio non giocavo, poi mi ha dato fiducia, per me è importante essere rimasto qui. Il merito è anche suo".

Che partita ti aspetti con lo Sparta Praga? "Ci attende una gara difficile contro una buona squadra, la differenza è proprio nel fatto che non conosciamo bene le squadre come in Italia, ma ci prepareremo bene per conoscere al meglio l'avversario e speriamo di vincere".

Ti piace questo nuovo ruolo sulla trequarti? "Si mi piace, sono più vicino alla porta come ho fatto vedere anche in Scozia, non è la mia miglior caratteristica ma posso sicuramente dare qualcosa, se c'è bisogno di giocare in qualsiasi ruolo sono disponibile. Poi dipende dalla partita e di cosa c'è bisogno di fare".

Quanto può essere pericoloso per il Milan lo Sparta? "Fino ad ora abbiamo visto poco, il mister ha detto che è una squadra intensa, mettono ritmo nella gara. Domani ci prepariamo bene per la partita".

Ore 14.11 - Termina qui la conferenza di Krunic