LIVE TMW - Milan, Pioli: "Dati negativi. C'è grande rimpianto"

Dopo lo 0-0 contro la Sampdoria parla in conferenza stampa il tecnico Stefano Pioli. Segui la conferenza dell'allenatore rossonero su TMW.

Ore 17.48 - comincia la conferenza di Pioli

Il problema è l'attacco? "Bisogna cercare di fare delle scelte migliori in campo, e magari anche da parte mia. Mi aspettavo una partita complicata, scossa ancora da quella brutta sconfitta con l'Atalanta, però non riuscire a fare gol dopo le situazioni create, significa che ci è mancato il passaggio giusto. Dati troppo negativi per noi".

Suso male oggi? "Il cambio di modulo non c'entra niente con Suso. Oggi qualcosina abbiamo cambiato, giocando con un centrocampo a due e con Bonaventura tra le linee. Suso ha toccato tantissimi palloni: ha avuto i palloni per determinare, ma non c'è riuscito".

Impatto di Ibra? "E' entrato bene, ci sarà la possibilità di giocare con un attaccante vicino a lui, non credo che oggi ci sia mancata la presenza di giocatori in area, troppi tiri rimpallati, questa è una situazione che ci sta penalizzando troppo. Grande rimpianto per non aver vinto".

Qualche cosa che l'ha soddisfatta? "Siamo stati squadra, si può fare meglio ma siamo stati squadra".

L'entusiasmo? "Non sono affranti soltanto i tifosi, anche la squadra. C'era una certa ansia di voler tornare a vincere dopo quello che è successo".

Ore 17.57 - Finisce qui la conferenza stampa.