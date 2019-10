LIVE TMW - Milan, Pioli: "Dimostriamo subito di avere le idee chiare"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Domani sera l'esordio in campionato sulla panchina del Milan per Stefano Pioli. Tra poco in conferenza stampa affronterà tutti i temi della vigilia della sfida al Lecce a San Siro. Segui le parole del tecnico rossonero con il live testuale di TMW.

Ore 14 inizia la conferenza stampa di Pioli

Che tipo di squadra ha visto? "I giorni che siamo stati insieme non sono tantissimi, mi aspettavo di trovare attenzione e disponibilità, e ho avuto queste risposte. la cosa più importante sarà la prestazione di domani sera, dimostrare di avere le idee chiare".

Lei è un aggregatore? "Le etichette piacciono a voi, un allenatore deve lavorare a 360 gradi. Dobbiamo capirci e conoscerci, il mio metodo di lavoro è attento ai particolare, dal recupero all'alimentazione, tutto per portarci vantaggi sul campo e per far esprimere al massimo il nostro potenziale".

Cosa ti ha stupito di più? "L'ambiente di Milanello, sembro che io sia qui da tanto tempo, perchè qui c'è gente che ha il Milan nel cuore. La squadra ha bisogno di giocare insieme, di vedere atteggiamenti sul campo per poter intervenire. Sono sicuro delle ottime potenzialità e caratteristiche, sono sicuro che possiamo fare un buon lavoro".

Che tempo mi sono dato? "Il calendario così com'è, e la prossima sosta sarà sicuramente un riferimento, dopo 5 partite. Però l'obiettivo è sempre sulla prossima partita, sarà sempre così".

Com'è andato il colloquio con Piatek? "Li ho sempre fatti i colloqui individuali, ho detto a lui di avere grande fiducia. Se siamo al Milan significa che abbiamo dei valori e bisogna tirarli fuori".

Piatek gioca dal primo minuto? "Non ancora, solitamente quando giochiamo la sera, al mattino dò la formazione. Sarà oggi la giornata decisiva per capire chi giocherà dall'inizio, sarà un Milan che vorrà fare la gara. Un match difficile contro un allenatore che fa giocare bene come Liverani, si conoscono benissimo tra di loro".