live Milan, Pioli: "Hauge sta capendo come giocare. Siamo stati bravi"

Stefano Pioli è tornato in panchina questa sera contro il Celtic in Europa League dopo tre partite costretto a guardarle da casa per il Covid. Segui la conferenza stampa dell'allenatore milanista dopo la sfida contro gli scozzesi a San Siro.

Ore 21.37 inizia la conferenza di Pioli

Giudizio sulla prova di Hauge? "E' stata una partita che si è complicata molto con il doppio svantaggio, ma la squadra è stata brava. Ci servirà da insegnamento questa partita. Hauge ha fatto un bel gol, son contento perchè sta capendo il modo di giocare".

Cosa è successo all'inizio della gara? "Abbiamo sbagliato delle situazioni che conosciamo, sbagliando dal punto di vista tecnico. E' una partita che ci farà crescere e migliorare sempre di più".

Perchè la scelta di far giocare Kjaer e non Romagnoli? "Perchè Alessio ha avuto dei problemi poco tempo fa. Quindi parlando con lui era preferibile non giocare tre partite in una settimana. Simon stava bene, purtroppo può succedere. Poteva succedere domenica. E' chiaro che i rischi aumentino, giocando ogni tre giorni".

Ajer può interessare in vista di gennaio? "Non sono il responsabile dell'area tecnica. Vediamo, mancano tante partite fino a gennaio. Noi ci concentriamo sulle prossime partite, poi vedremo se e cosa riusciremo a fare nel mercato di gennaio".

Ore 21.43 finisce la conferenza stampa di Stefano Pioli.