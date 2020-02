LIVE TMW - Milan, Pioli: "La voglia di vincere ci ha fatto perdere lucidità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio contro il Verona, parla il tecnico del Milan Stefano Pioli. Segui la conferenza dell'allenatore rossonero live su TMW dalla sala stampa di San Siro.

Ore 17.38 inizia la conferenza di Pioli

Milan diverso tra primo e secondo tempo? "Abbiamo trovato una squadra che ci ha aggredito e ce lo aspettavamo. Alla prima situazione pericolosa abbiamo preso gol e poi le partite cambiano. Abbiamo pareggiato e avuto un'occasione che andava sfruttata, poi dopo il rosso al Verona abbiamo perso lucidità, ma non posso rimproverare i miei giocatori, la voglia di vincere ci ha fatto perdere lucidità"

Mancanza di un vice Ibra? "Ibra ci dà un valore aggiunto, senza di lui però abbiamo vinto lo stesso in coppa Italia, ci è mancato il secondo gol. Spero di averlo a disposizione da martedì"

Rammarico? "Si c'è, perché anche in una giornata di difficoltà oggettiva la squadra ha giocato e ha lottato per vincere. Bisognava essere più efficaci e concreti per portare a casa la vittoria".

Il derby? "La carica per il derby c'è sempre, volevamo fare la striscia positiva ma speriamo di riuscirci alla prossima".

Ore 17.44 - Finisce qui la conferenza di Pioli