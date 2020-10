live Milan, Pioli: "Momento positivo, vogliamo rimanere in testa"

Dopo il successo in Europa League contro lo Sparta Praga, torna il campionato e il Milan (primo in classifica) sarà ospite dell'Udinese. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ne parlerà tra poco in conferenza stampa alla vigilia della trasferta friulana.

Dalot dice che al Milan è felice. Cosa significa? "Significa tutto, è quello che vedo e che mi dicono i giocatori con il loro comportamento. C'è soddisfazione ma sappiamo che c'è ancora tanto da fare. Dobbiamo continuare ad essere responsabili e volenterosi. Stiamo vivendo un momento positivo e dobbiamo sfruttare questo entusiasmo, mi auguro che arrivi anche ai nostri tifosi. Spero che possano passare con noi qualche ora spensierata. È bello che i giocatori siano disponibili".

Su Bennacer e la concorrenza: "Deve essere così, alzare la competitività nella squadra non ti permette di rilassarti. Per noi varrà tanto perché giocheremo spessissimo. Questo ti permette di stare sempre sul pezzo, è importante vedere nei giocatori la volontà di crescere. Bennacer ha avuto tanti vantaggi dal nuovo sistema di gioco, è cresciuto nella continuità delle letture del gioco. È un ragazzo motivato e positivio, spero continui così perché ha ampi margini di miglioramento".

E' stupito da questo Milan? "No, stupito no perché ho sempre avuto tanta fiducia nei miei giocatori. Speravo in questa crescita e queste prestazioni, poi è chiaro che mi piace essere positivo ma è difficile che qualcuno potesse pensare a questi risultati. Incontreremo difficoltà, domani sarà pieno di insidie contro un avversario tosto. C'è tanta attenzione per la sfida di domani".

Trovare continuità nelle prossime due partite cosa vorrebbe dire in termini di crescita? "Non ragioniamo così, per noi la partita di domani è la più importante. Le partite non si vincono sulla carta, tutte le partite valgono tre punti. Siamo in testa e anche domani vorremo rimanerci".

Una parte della critica è ancora poco convinta dal Milan, ti dà fastidio? "Ognuno ha la sua opinione, a noi interessa dare il massimo partita per partita. Sappiamo che il calcio è un ambiente senza equilibrio ma noi dobbiamo averlo. Stiamo dimostrando consapevolezza nel modo di giocare. Il calcio è bello perché tutti ne possono parlare, è giusto accettare le critiche. Noi dobbiamo dimostrare partita per partita che siamo competitivi".