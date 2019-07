LIVE TMW - Napoli, Elmas: "Mi sento già in famiglia. CR7? Non spaventa"

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla conferenza di presentazione di Eljif Elmas, centrocampista appena acquistato dal Napoli. Dal teatro di Dimaro, il calciatore azzurro sarà presentato alla stampa. L'inizio è previsto per le 16.30.

16.29 - Comincia la conferenza stampa. Prende parola il capo della comunicazione Nicola Lombardo.

Prima domanda per Elmas. Come ti sei trovato? "Sono felice di essere qui. Mi sono trovato molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia, al Napoli c'è aria di famiglia".

Hai sentito Pandev? "Mi ha detto di apprezzare questa maglia, so quanto siamo forti. Mi ha detto di notare l'appoggio dei compagni, questa è una squadra adatta per me".

Che effetto fa essere allenato da Ancelotti? "Per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che mi può dare il mister. Indicazioni tattiche? E' ancora presto, non voglio sbilanciarmi. Sono cose fra me e Ancelotti, sono passati solo due giorni, lavoreremo sulla tattica". Il capo della comunicazione Lombardo aggiunge: "Fatemelo dire, i risultati fisici di questo ragazzi sono stati definiti eccezionali".

Hai sentito Ancelotti prima di arrivare? "La telefonata di Ancelotti ha avuto un gran peso nel prendere questa decisione".

Sulla Juve di Cristiano Ronaldo: "Il nome di Ronaldo nel mondo del calcio ha ovviamente un certo peso, ma per me non ha valore, non mi spaventa".

Sul ruolo: "Ho giocato in tante posizioni, mi trovo bene. Ma quello che Ancelotti ci chiederà io farò, sempre al meglio".



Sulla fase difensiva: "Una squadra non fa solo la fase offensiva, ma anche quella difensiva. A me piace tanto attaccare, ma se mi verrà richiesto di dare una mano dietro lo farò".

Cosa visiterai di Napoli? "Lo deciderò quando sarò a Napoli. Seguirò probabilmente Mertens, le sue indicazioni su dove andare e cosa visitare, ma anche cosa mangiare".



Perché hai scelto il numero 12? "Volevo essere un po' più speciale".

La rivalità tra Napoli e Juve è simile a quella tra Fenerbahce e Galatasaray. "Lo so, me l'hanno spiegato. Si tratta di due squadre molto forti, sarà bello giocare contro la Juventus. Vediamo cosa succederà".

Pregi e difetti di te? "Difficile dirlo, impararete a conoscerli, vedremo".

Che sogno vuoi realizzare nella tua carriera? "Ho un sogno molto grande, ma ho paura a dirlo, altrimenti non si realizza (ride, ndr)".

La Champions ha influito nella scelta Napoli? "Certo, è ovvio. E' stata una delle motivazioni che mi hanno spinto a venire qui, col Napoli potrò dare il meglio, proverò a esprimere il mio talento e giocare la Champions League".