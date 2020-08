live Napoli, Rrahmani: "Difesa a quattro non sarà un problema"

Il Napoli vive il terzo giorno di ritiro a Castel di Sangro agli ordini di Rino Gattuso. Oggi il club presenterà il nuovo arrivato Amir Rrahmani, prelevato lo scorso gennaio dall'Hellas. A breve la conferenza stampa di presentazione del difensore.

Sei stato tra i migliori recuperatori di palloni dello scorso campionato...

"Non me lo aspettavo, sono dei numeri molto alti. Questo dimostra il tipo di gioco che abbiamo fatto lo scorso anno con l'Hellas".

Che tipo di giocatore sei?

"Aggressivo, forte nei duelli aerei, ma anche bassi, queste sono le mie caratteristiche". Osimhen: "Gioco per la squadra, la passione è tutto, la mentalità di mai dire mai, non mollare mai":

Sarà un problema passare alla difesa a quattro?

"Ho giocato in carriera tante volte anche in una difesa a quattro, anche in nazionale gioco così. Per me non sarà un problema adattarmi a questa nuova difesa".

Pensi di fare qualche gol per il Napoli?

"Non ho fatti tanti gol, spero di farne in questa stagione col Napoli".

Potresti giocare anche da esterno nella difesa a quattro di Gattuso?

"Sì, a Zagabria ho giocato sette partite in Europa League come terzo a sinistra. Posso fare il laterale se il tecnico lo vorrà, sono sempre pronto per i bisogni della squadra e le necessità dell'allenatore".

Come è nata la trattativa con il Napoli?

"Dopo qualche mese dello scorso campionato il Napoli aveva già palesato il suo interesse, ci sono stati dei contatti con il mio agente e Napoli è stata la mia prima scelta. Da quel momento non ho pensato a niente altro, sono stato sicuro di venire qui".