LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Rigore Milan? Serve più chiarezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla reazione della squadra a San Siro: "La soddisfazione per come i ragazzi interpretano la partita sono felice, ma oggi non sono felice perchè non abbiamo portato il risultato a casa. C'è rammarico e rabbia per non aver preso punti, perchè in campo non sii è vista una supremazia netta del Milan e questo ci fa essere ancora più rammaricati":

Sul Milan a due punte: "Non era una questione tattica, ma più per l'aspetto mentale di aver preso il gol su rigore. Non è stato l'aspetto tattico a farci perdere".

Sugli episodi: "Quando si è in campo e si vede che nemmeno la squadra avversaria protesta sul rigore, allora diventa strano. La tecnologia va applicata ma serve più chiarezza. L'aspetto mentale è fondamentale, e in quel momento ci è arrivata una mazzata con quel rigore assegnato contro di noi".

Sul segreto del Parma: "I complimenti li giro alla società, c'è un ds che sta operando benissimo in tutte le categorie. I segreti non ci sono, lavoriamo con umiltà durante la settimana, abbiamo giocatori di qualità e spessore, e questo ci ha portato a fare cose importanti. Oggi non abbiamo perso umiltà e compattezza indipendentemente dalla posizione in classifica. E' tutto merito dei ragazzi, oggi però c'è grande rammarico. Nel primo tempo abbiamo concesso poco, poi il rammarico è di aver subito i due gol su episodi. Non abbiamo portato punti a casa per demerito nostro. Sul rigore al Milan vorrei che ci fosse più chiarezza".

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro parla in conferenza stampa. Segui le parole del mister ducale su TMW.