LIVE TMW - Pellegrini: "Totti mi mancherà molto"

© foto di Federico Gaetano

Il giorno dopo Italia-Spagna nel ritiro azzurro di Casteldebole è tempo di presentarsi ai microfoni per Lorenzo Pellegrini, autore del gol del 3-1 di ieri sera. Segui la diretta su tuttomercatoweb.com.

17:30 inizia la conferenza stampa

In apertura un pensiero su Totti: "Volevo ringraziare Francesco per quello che ha detto su di me. Abbiamo un bel rapporto ed oggi era una giornata particolare per chi gli vuole bene. Non entro nel merito delle sue parole ma sicuramente lui e Daniele De Rossi mi mancheranno molto".

Non hai avuto dubbi sull'assegnazione del rigore

"Sì, ero convinto e mi pareva fosse netto. Ero sicuro che l'arbitro l'avesse fischiato. Sì, il fallo inizia fuori ma io faccio qualche altro metro per provare a segnare immaginando che il cross di Orsolini arrivasse in area"

Perché sei voluto tornare a tutti i costi in Under 21?

"Era scontato per me venire qui e giocare con la squadra. Ho sempre detto al mister che sarei venuto di corsa e contentissimo. Ho trovato un gruppo davvero fantastico, ci stiamo divertendo".

Quanto cambia la vostra autostima dopo questa vittoria?

"Ho avuto modo di seguire la squadra anche quando non c'ero. Ieri abbiamo fatto una bella cosa, battendo una squadra forte ma dobbiamo dargli subito seguito. Con la Polonia è la partita più importante perché ci permetterebbe di andare in semifinale"

Dell'esperienza con la nazionale maggiore cosa avete portato?

"Sicuramente abbiamo portato, specie io e Nicolò Barella, quello che abbiamo preparato in Nazionale. Ci sono giocatori che ci fanno capire quanto sia importante il pallone. Ieri abbiamo fatto un'ottima partita non solo per il risultato ma anche perché abbiamo giocato bene divertendoci. È stata una partita impegnativa, con intensità. Per esperienza personale se tocco 50 palloni mi diverto di più e così posso rendere al massimo. Dobbiamo sicuramente migliorare tanto però siamo sulla buona strada"

Ieri hai giocato mezz'ala ma hai fatto di fatto il regista aggiunto

"È quello che ci chiede anche mister Mancini, ci troviamo bene con questo modo di giocare. Stando nel vivo puoi controllare di più il pallone e per non dare i soliti punti di riferimento agli avversari. Stiamo tentando di dare importanza al nostro possesso palla".

Quanto pesa l'impatto di Federico Chiesa secondo te?

"È un bravissimo ragazzo che fa parte del gruppo, il giocatore non devo presentarlo io perché il campo parla chiaro. Ieri ha avuto un atteggiamento da vero leader, da combattente. Gli ho fatto i complimenti e oggi abbiamo riso e scherzato insieme".

Verso la Polonia cosa vi portate dalla gara di ieri sera?

"Ci portiamo qualche consapevolezza in più anche perché abbiamo avuto pochi giorni per lavorare tutti insieme e in partite così non sai cosa possa succedere. Infatti nello spogliatoio ci siamo detti che qualunque cosa accadesse avremmo dovuto continuare a fare il nostro gioco. Abbiamo fatto un bel passo ma se non vinciamo le altre diventerebbe un passo inutile".

Sul pubblico del Dall'Ara?

"È stato fantastico, non me l'aspettavo. I tifosi ci hanno caricato e non era scontato"