LIVE TMW - Piatek: "Un sogno giocare qui, ero fan del Milan"

Finisce qui la conferenza

Sul sogno: "Vorrei giocare in Champions".

Su Gattuso: "Voglio allenarmi duramente, non è un problema cambiare allenatore".

Sul primo contatto con il Milan: "Il calcio è così, presumevo che dopo aver segnato 13 gol altri club si sarebbero interessati a me, non pensavo fosse il Milan ma così è il calcio, un po sorprendente".

Su Milik: "E' un ottimo giocatore, posso giocare con un secondo attaccante accanto a me, sono sempre pronto".

Sul gioco del Milan: "Ricordo due gare quest'anno, una con la Samp e ho visto una grande sfida ad alti livelli. Vinta 3-2 ed è stata una bella partita. Spero di vincere anche io molte partite":

Sul dualismo: "E' un altro passo nella mia carriera, spero di riuscire a giocare bene con Cutrone insieme, voglio segnare tanti gol insieme".

Sul sogno di venire al Milan: "Non mi sembrava possibile venire al Milan. E' davvero un sogno, un grande onore. La leggenda? Mi è sempre piaciuto Leonardo".

Sull'essere pronto: "Sono nato pronto. Farò di tutto per portare il Milan in Champions. Lotterò in campo per il Milan"

Sul passato: "Da bambino ero un fan del Milan, è un sogno giocare qui al Milan. E' un grande onore per me e spero di poter mostrare il mio talento".

Sulla crescita: "E' un piacere me essere qui al Milan, voglio segnare in tutte le partite. Voglio lavorare bene e poi vedremo sul campo".

Sull'opportunità: "Ho sempre creduto in me stesso, volevo dimostrare qualcosa di buono in serie A già con il Genoa. E' importante per me segnare, ma non è cambiato molto nella mia vita, sono sempre lo stesso".

Tra poco la presentazione del nuovo acquisto del Milan Krzysztof Piatek. Il polacco arrivato ufficialmente ieri dal Genoa, ha firmato un contratto fino al 2023. Segui le sue parole su Tmw.