live Real Sociedad, Alguacil: "Contento a metà, volevamo passare da primi"

Al Diego Armando Maradona finisce 1-1 tra Napoli e Real Sociedad.

Passaggio del turno all'ultimo respiro per la Real Sociedad, che pareggia contro il Napoli e strappa la qualificazione al turno successivo di Europa League. Il tecnico Imanol Alguacil a breve in conferenza stampa per commentare il match.



Il passaggio del turno rende giustizia al calcio espresso?

"Penso di sì, ora godiamoci il momento e facciamo i complimenti allo staff e alla rosa. Siamo felici del passaggio del turno, lo dedichiamo ai tifosi che non hanno potuto essere qui".



Cosa ha detto ai suoi a fine gara?

"Sono orgoglioso del comportamento dei miei, dall'inizio alla fine. Volevamo vincerla per passare il turno da primi, tuttavia non è andata così. Potevamo anche vincere, ma non ci siamo arresi. Ne esco contento a metà, siamo umili ma anche ambiziosi. Eravamo venuti qui per vincere, omaggiando la memoria di Maradona in questo nuovo stadio intitolato a lui".



Sull'importanza del gol di Willian Josè

"È stato un gol importante per tutti, chiaramente anche per lui. Ha sempre risposto bene nelle volte che l'ho chiamato, sono molto contento per lui. In generale sono molto felice dei nostri attaccanti".



Un pensiero alla squadra

"I miei giocatori da tempo stanno facendo grandi cose, si meritano tantissimo. Tutto il merito è solo loro, ho la miglior rosa possibile su cui lavorare. Con questa rosa e questo staff tutto è più facile".



21.37 Termina la conferenza di Imanol Alguacil.