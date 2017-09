LIVE TMW - RUSSIA 2018 - Dilaga la Spagna, Italia ed Albania avanti!

Premi f5 per aggiornare

Austria-Georgia 1-1

1'- Si comincia!

9' - GOL! GOL! GOL! GVILIA! GEORGIA IN VANTAGGIO! Il giocatore del Bate Borisov si accentra da destra, guarda il portiere e lo infila sul palo lontano!

14' - L'Austra prova a rispondere con Alaba, conclusione che finisce fuori.

18' - Traversa di Harnik! Gran palla dalle retrovie, l'attaccante austriaco incorna ma trova il legno!

25' - Georgia pericolosa con Kashia che trova un colpo di testa da posizione ravvicinata, palla fuori!

28' - Austria che prova ad aumentare l'intensità in campo.

33' - Spinge con insistenza l'Austria in quest'ultima fase del match.

38' - L'Austra è costretta subito al cambio: esce Alaba, dentro Schaub.

43' - GOL! GOL! GOL! SCHAUB! PAREGGIO AUSTRIA! - Il neo entrato austriaco pareggia i conti, approfitta di una respinta sulla conclusione di Harnik e da rapace si avventa sul pallone e lo mette alle spalle del portiere avversario!

21.32 - Intervallo!

46' - Comincia il secondo tempo!

Irlanda-Serbia 0-1

1' - Partiti!

3' - Matic ci prova con un tiro dalla distanza, palla fuori!

8' - Gol annullato all'Irlanda: Duffy infila di testa ma il guardalinee alza la bandierina, offside!

15' - La Serbia ora sembra assumere con maggior decisione il controllo del match.

20' - Long si ritaglia uno spazio, va al tiro che finisce fuori.

25' - Si difende bene la Serbia quando l'Irlanda prova le sue sortite offensive.

28' - Kolarov pericoloso, gran punizione dalla distanza che finisce di poco a lato.

33' - Mitrovic prova a sorprendere il portiere avversario con una conclusione improvvisa, Randolph si salva in qualche modo!

38' - Irlanda che sembra aver preso le misure degli avversari riuscendo a chiudere gli spazi.

43' - Che occasione per Rukavina, da sinistra arriva il cross sul quale si avventa Rukavina che calcia di prima intenzione! Fuori!

21.32 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - GOL! GOL! GOL! SERBIA IN VANTAGGIO! GOL DI KOLAROV! Azione prolungata dei serbi, la spunta Kolarov che viene servito sulla corsa e trova la bordata che si infila sotto la traversa!

Moldavia-Galles 0-0

1' - Si parte!

8' - Robson Kanu si rende pericoloso con colpo di testa da due passi, fuori!

15' - Gran pericolo da Ionita che prova la conclusione, palla fuori!

20' - Bale scarica un tiro insidioso, respinge il portiere avversario!

25' - Ancora Moldavia pericolosa, ancora con Ionita che trova un tiro angolatissimo! Miracolo del portiere gallese che si allunga e ci arriva!

29' - Spinge in questa fase il Galles, è Bale che guida i suoi in fase offensiva.

31' - Ramsey prova a farsi spazio tra due difensori che riescono a chiudere in maniera provvidenziale.

32' - Anche Davies prova il tiro da fuori, conclusione a lato!

40' - Sempre Bale pericoloso, conclusione dal limite che finisce fuori.

44' - Anche Dedov si becca il cartellino giallo.

21.33 - Finisce la prima frazione di gara!

46' - Comincia il secondo tempo!

Macedonia-Albania 0-1

1' - Comincia la partita!

4' - Sadiku pericoloso, conclusione che viene respinta dal portiere avversario!

21.32 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! ROSHI! VANTAGGIO ALBANIA! - Bello il cross di Sadiku che mette il pallone sulla testa di Roshi, l'albanese incorna e trova il palo lontano!

Italia-Israele 1-0

1' - Comincia il match!

2' - Belotti subito pericoloso con un tiro che non trova lo specchio della porta.

21.32 - Squadra negli spogliatoi, intervallo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Cambio Italia: esce dal campo Conti, dentro Zappacosta.

53' - GOL! GOL! GOL! IMMOBILE! LA SBLOCCA IMMOBILE! - Gran cross di Candreva che la mette in mezzo, Immobile sovrasta l'avversario e la mette in porta!

Liechtenstein-Spagna 0-6

1' - Partiti!

2' - GOL! GOL! GOL! LA SBLOCCA SUBITO RAMOS! Gran cross dalla destra, il difensore del Real Madrid salta più in alto di tutti ed infila il portiere avversario!

15' - GOL! GOL! GOL! MORATA! RADDOPPIO SPAGNA! - Ancora un cross interessante dalla destra, stavolta Morata salta ed infila il portiere avversario con un'incornata vincente!

16' - GOL! GOL! GOL! ISCO! SPAGNA AL TERZO GOL! - Il giocatore spagnolo infila il 3-0 dimostrando ancora il suo magico stato di forma!

39' - GOL! GOL! GOL! DAVID SILVA! GOL SPAGNA! Gran punizione dell'attaccante spagnolo che infila il tiro nell'angolino alle spalle del portiere avversario!

21.32 - Intervallo!

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - Cambio Spagna: dentro Aspas, fuori David Silva.

51' - GOL! GOL! GOL! ANCORA SPAGNA! GOL DI ASPAS! - Cross dalla destra, Morata incorna ma trova la traversa, sul pallone vagante si avventa Aspas che deve solo accompagnare in porta! Manita spagnola!

56' - GOL! GOL! GOL! STAVOLTA E' IL GOL DI MORATA! - Dominio assoluto degli spagnolo che trovano ancora il gol stavolta con l'attaccante del Chelsea!

Islanda-Ucraina 1-0

1' - Fischio d'inizio!

3' - Hallfredsson si becca subito il cartellino giallo.

7' - Konoplyanka ci prova con un tiro insidioso, respinge il portiere avversario!

14' - Bjarnason cerca la conclusione dalla distanza, tiro che non centra lo specchio della porta.

20' - Ancora Konoplyanka pericoloso, tiro pericoloso che però non trova la porta.

24' - Sigurdsson si fa spazio tra gli avversari, viene servito per il colpo di testa che viene respinto.

30' - L'Islanda si fa ancora avanti, stavolta Bjarnason cerca il tiro che viene respinto da un difensore avversario.

34' - Che occasione per Basedin! Conclusione da posizione ravvicinata, sembra fatta per il gol ma un avversario salva sulla linea!

39' - Ora è l'Ucraina che prova a venire fuori, alza il baricentro la squadra ospite.

21.33 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! SIGURDSSON! ISLANDA IN VANTAGGIO! - Mischia nell'area dell'Ucraina, guizzo di Sigurdsson che si avventa su un pallone vagante e scarica in porta!

Kosovo-Finlandia 0-0

1' - Si parte!

9' - Sostanziale equilibrio in questo avvio di partita!

15' - Il Kosovo prova a costruire gioco, Rashica viene lanciato in porta ma il guardalinee ferma tutto. Offside.

21' - Lod ci prova, salta un avversario e scarica il tiro che viene respinto.

25' - Aumenta l'intensità della Finlandia che ora alza anche il baricentro del gioco.

31' - Berisha cerca il gol con un tiro da fuori che termina a lato.

35' - Arajuuri fa tremare Scutari, tiro pericoloso che finisce fuori di un niente.

40' - Il Kosovo si rifà avanti, ora spinge la squadra di casa.

44' - Ancora la squadra di casa avanti, tutto fermo per offside.

21.33 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

Turchia-Croazia 0-0

1' - Si comincia!

3' - Kalinic prova subito la conclusione, si salva il portiere avversario. Palla fuori.

10' - Palo di Badelj! Gran conclusione del giocatore croato che trova proprio il palo! Si salva la Turchia!

45' - Kalinic si becca il giallo.

21.33 - Intervallo!

46' - Comincia il secondo tempo!

20.42 - Si cantano gli inni nazionale nei vari impianti che ospitano i match.

20.40 - Ecco che le squadre stanno scendendo in campo.

20.35 - Sono ben nove i match in programma questa sera:

Austria-Georgia

Irlanda-Serbia

Moldavia-Galles

Macedonia-Albania

Italia-Israele

Liechtenstein-Spagna

Islanda-Ucraina

Kosovo-Finlandia

Turchia-Croazia

20.30 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta gol testuale dei match che si giocheranno stasera, validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali che si giocheranno il prossimo anno in Russia!