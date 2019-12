LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Siamo affamati di punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, dopo il pareggio contro il Milan parla in conferenza stampa a San Siro. Segui le parole dell'allenatore neroverde contro il Milan.

Ore 17.54 inizia la conferenza di De Zerbi

Com'è stata la partita? "Siamo stati fortunati da un lato con le tante occasioni del Milan. Poi quando ripartiamo con 4 giocatori davanti contro i tre difensori loro, per me sono occasioni clamorose. Siamo contenti perché conosciamo lo stadio e il valore del Milan, ci teniamo stretto il pareggio ma potevamo fare di più perché siamo affamati di punti. Dobbiamo maturare velocemente perché abbiamo molti giocatori giovani".

Boga? "Deve guardare di più la porta e i compagni. Nell'uno contro uno non ha eguali, se riesce a portarsi a 12 gol stagionali e 7-8 assist, che è nel suo potenziale, trovatemi oggi uno come lui in Italia. Inizia ad avere 22 anni quindi deve fare presto e non vorrei che venisse etichettato nella maniera giusta".

Berardi salto di qualità? "Oggi si è sacrificato su Hernandez sin troppo e l'ha fatto bene. Ci sta che l'attaccante rincorra il terzino avversario senza vergogna, la stoccata gli è mancata nel tiro in porta, ed è già a otto gol. Un giocatore determinante deve esserlo anche nel sacrificarsi e nell'esempio per i compagni".

Ore 18.00 finisce la conferenza di De Zeri.